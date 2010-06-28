ارتقاء بصیرت دینی جامعه در گرو تبلیغ و اطلاع رسانی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی دشتکی صبح دوشنبه در مراسم جشن تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی و روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی در جمع کارکنان و خانواده های آنان افزود: تبلیغ و اطلاع رسانی دینی سرحلقه همه فعالیتهای دینی است.

وی اظهار داشت: در استان زنجان با همت مجموعه دستگاههای فرهنگی و دینی و به ویژه اداره کل تبلیغات اسلامی استان اطلاع رسانی دینی از روند روبه رشدی برخوردار است.

وی با بیان اینکه همت مضاعف و کار مضاعف از چند سال پیش در اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان آغاز شده تصریح کرد: کار در اداره کل تبلیغات اسلامی استان یک افتخار است و امروز به برکت تلاشهای مجموعه کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی استان شاهد توسعه هرچه بهتر معارف غنی اسلامی در جای جای استان زنجان هستیم.

وی با بیان اینکه در عصر حاضر دو جبهه فرهنگی حق و باطل در مقابل هم قرار گرفته اند، اظهار داشت: امروز جبهه حق به فرماندهی مقام معظم رهبری و جبهه کفر به سردمداری غرب در مقابل هم ایستاده اند و دشمن در تلاش است که افراد جامعه ما را از خود بی خود کند.

حجت الاسلام دشتکی گفت: امروز در خط مقدم جبهه فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی قرار دارد و این سازمان به عنوان دیده بان فرهنگی تمام ترفندهای دشمن را رصد می کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یادآور شد: امسال روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان در فروردین ماه در بحث اطلاع رسانی دینی رتبه برتر کشوری را از آن خود کرد و در سال اصلاح الگوی مصرف نیز اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان به لحاظ استفاده از فناوری روز به عنوان دستگاه برتر در ارائه خدمات الکترونیکی رتبه اول را در بین دستگاههای مختلف استان کسب کرد .

حجت الاسلام دشتکی تصریح کرد: واحد تشکلهای دینی استان زنجان هم امسال رتبه اول کشوری را از آن خود کرد و در حوزه مجازی و سایبری نیز جوانان استان زنجان سال گذشته در یک رقابت علمی مقام اول کشوری را به خود اختصاص دادند .

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با بیان اینکه استان زنجان در برگزاری نمایشگاه فرهنگ عاشورایی رتبه نخست کشوری را به دست آورده خاطرنشان کرد : با تلاشهای گسترده ای که در اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان صورت می گیرد امیدواریم در چند سال آینده شاهد توسعه هرچه بهتر مسایل فرهنگی و دینی در سطح استان باشیم .