به گزارش خبرنگار مهر در قشم، فرزین حقدل صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مدیر گردشگرى سازمان منطقه آزاد قشم با تفویض اختیارات لازم از سوى مدیرعامل این سازمان به اداره کل گردشگرى، میراث فرهنگى و صنایع دستى ارتقاء یافت.

حقدل گفت: با بررسى ها و پژوهش هاى صورت گرفته در خصوص گستردگى فعالیتهاى حوزه هاى گردشگرى، میراث فرهنگى و صنایع دستى قشم، ضرورت ایجاب کرد که این مدیریت به اداره کل ارتقاء یافته و بر اساس وظایف و ماموریت هاى محوله دامنه فعالیت خود را توسعه دهد.

وى اظهار داشت: در این راستا، اهداف و برنامه ها در سه حوزه گردشگرى، میراث فرهنگى و صنایع دستى قشم مشخص شده و براساس آن اقدامات گسترده اى در این سه حوزه صورت مى گیرد.

حقدل تصریح کرد: همچنین با توجه به جاذبه ها و پتانسیلهاى گردشگرى در سطح جزیره قشم، مسئولیت دو بخش محیط زیست و ژئوپارک نیز در صدر برنامه هاى این مجموعه قرار دارد و تا پایان سال جارى شاهد اجراى طرح هاى ویژه در این دو بخش خواهیم بود.

مدیرکل گردشگرى سازمان منطقه آزاد قشم بر همسویى برنامه ها با سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى تاکید کرد و افزود: انتخاب عنوان گردشگرى، میراث فرهنى و صنایع دستى براى اداره کل این منطقه به تناسب وجود جاذبه ها و پتانسیل هاى این حوزه در قشم صورت گرفته است.

هم اکنون 16 آژانس در زمینه ارائه خدمات ایرانگردى - جهانگردى، سیاحتى و زیارتى در سطح این جزیره فعال هستند.