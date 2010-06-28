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۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۶

سالانه هشت هزار تن گوشت گوسفند در گلستان تولید می شود

سالانه هشت هزار تن گوشت گوسفند در گلستان تولید می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر امور دام معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: سالانه بیش از هشت هزار تن گوشت گوسفند و بز در این استان تولید می شود که نزدیک به 35 درصد از کل گوشت تولیدی استان است.

رحمت سمیعی به خبرنگار مهر در گرگان افزود: باتوجه به مشکلاتی مثل خشکسالی و کشتار دامهای مولد در سال گذشته، تولید گوشت گوسفند در استان گلستان و کل کشور از شرایط خوبی برخوردار نبوده است.

وی اظهار داشت: اما امسال باتوجه به شرایط مساعد آب و هوایی، پیش بینی می شود که تولید گوشت گوسفند نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی چهار سال گذشته هزار و 881 تن انواع فرآورده های دامی در استان تولید و به بازار مصرف عرضه شده است.
 
این فرآورده ها طی سالهای 84 تا 87 تولید شده و شامل گوشت قرمز، گوشت سفید، ‌تخم مرغ و شیر است، در سال 84 مقدار 423 تن، در سال 85 مقدار 456 تن، در سال 86 مقدار 491 تن و در سال 87 مقدار 511 تن فرآورده های دامی تولید شد و پیش بینی می شود امسال مقدار 556 تن از این نوع محصولات در استان تولید شود.

فرآورده های دامی یکی از مهمترین منابع غذایی جامعه است و این استان با داشتن 3.8 میلیون واحد دامی یکی از قطبهای تولید فرآورده های دامی در کشور است.
کد مطلب 1108018

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