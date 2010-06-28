14 منطقه نمونه گردشگری در استان ایلام شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی قاسم پور صبح دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تهیه بسته‌ها و شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری استان جهت ارائه به سرمایه گذاران از جمله بسترهای معاونت گردشگری استان ایلام جهت سرمایه گذاری است.



معاون گرشگری، سرمایه‌گذاری و طرحهای اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان ایلام گفت:این فرصت‌های سرمایه‌گذاری شامل مناطق نمونه ،روستاهای هدف گردشگری ،واحدهای اقامتی و مجتمع های بین راهی می‌شود.



قاسم پور در ادامه تأمین اعتبار زیرساخت مناطق نمونه گردشگری ، روستاهای هدف گردشگری و اماکن اقامتی و پذیرایی استان ایلام را خواستار شد.

وی با اشاره به روستاهای هدف گردشگری استان گفت: این روستاها شامل حیدرآباد میشخاص، کلم، زنجیره علیا، سنگ سفید،پشت قلعه و سراب کلان می‌شود.



این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام به معرفی مناطق نمونه گردشگری استان پراخت و گفت: 14 منطقه نمونه گردشگری استان شامل پشت سدکرخه در آبدانان، بانکول، امامزاده عبدالله ایوان، تنگ زینه گان صالح آباد، چشمه های آب گرم و قیر دهلران، سدایلام، دربند دره شهر، سراب دره شهر، کوران بزان، سرابله، مله پنجاو و هیانان می‌شود.