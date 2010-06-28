طرح ثبت و سفارش بذور گندم و جو گواهی شده در گلستان اجرا شد

فرهاد بغدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، هدف از اجرای این طرح را اصلاح الگوی مصرف در نهاده های بخش کشاورزی و نزدیک‌سازی میزان تهیه و تولید بذور گندم و جو گواهی شده بر مبنای نیاز واقعی بهره برداران جهت جلوگیری از اتلاف سرمایه ملی برشمرد.

وی افزود: اجرای طرح ثبت و سفارش بذور گندم و جو گواهی شده جهت پذیرش درخواست سفارش تامین و تولید بذور موردنیاز گندم و جو از سوی کشاورزان همزمان با انعقاد قرارداد کشت محصولات پائیزه برای سال زراعی 90-89 از اواخر خردادماه در کلیه مراکز خدمات جهادکشاورزی شهرستان های تابعه آغاز شده است.



وی خاطرنشان کرد: کشاورزان می توانند با مراجعه به مراکز خدمات جهاد کشاورزی نسبت به ثبت و سفارش بذور مورد نیاز خود از هم اکنون اقدام نمایند.



وی افزود: در سال گذشته حدود 40 هزار تن بذور گواهی شده بین کشاورزان درخواست‌کننده توزیع شد.