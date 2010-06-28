حضور فعال خانواده ها در پیشگیری مصرف مواد مخدر راه حل ریشه کنی اعتیاد است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی صبح دوشنبه در همایش مبارزه با مواد مخدر که به مناسبت روز جهانی مواد مخدر برگزار شده بود، افزود: دشمنان نظام با تزریق مواد مخدر به کشور نوک پیکان حمله خود را به سمت جوانان گرفته اند.

وی بیان کرد: دشمن با استفاده از حربه مصرف مواد مخدر صنعتی به روشهای مختلف در بین جوانان سعی در خارج کردن جوانان از صحنه های مختلف اجتماعی، علمی، سیاسی و ورزشی گرفته است تا بتواند به راحتی به نظام و انقلاب ضربه وارد کند.

وی خاطرنشان کرد: جوانان در تمام عرصه های انقلاب حضور فعال داشته اند و نباید با غفلت از این قشر فعال جامعه فرصت سوء استفاده را به دشمنان داد، مسئولان باید برای مقابله و پیشگیری در مقابل این مواد خانمانسوز جوانان را در راه اصلی که همان پویایی و رشد و خودکفایی در تمامی عرصه های مختلف بین المللی است هدایت کرد.

هاشمی تختی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران برای حفظ جوانان حتی به آن سوی مرزها رفته است و در زمان طالبان در افغانستان پیشنهاد اهدا رایگان گندم، برنج و جو را به آنها داد تا جایی که حتی حاضر شد که این محصولات را هم به قیمت مناسب از آنها خریداری کند اما متاسفانه درآمد هنگف فروش خشخاش و تریاک آنها را مجاب به پاک سازی مزارع خود از خشخاش نکرد.

وی با اعلام اینکه ایران در خط مقدم جبهه مبارزه با مواد مخدر قرار دارد، اذعان داشت: آمریکا به بهانه مبارزه با تروریست و مواد مخدر در منطقه حاضر شده است اما متاسفانه افزایش مواد مخدر و تروریست منطقه را برای تمامی کشورهای همسایه ناامن کرده است.