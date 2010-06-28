به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، رشد روزافزون و تنوع مواد مخدر اقدامات پیشگیرانه و اقدامات مقابله‌ای خاصی را می‌طلبد که متناسب هنجار‌ها و قوانین هر کشوری رفتار مجرمانه و بیمار گونه تنظیم می‌گردد که نگهداری، خرید، فروش، حمل، استعمال و تبلیغ آن ممنوع است و می توان برای آن مجازات در نظر گرفت.

امروزه کشور‌های خاورمیانه به ویژه ایران به علت همسایگی با بزرگترین مرکز کشت خشخاش جهان "افغانستان" و قرار گرفتن در مسیرهای ترانزیت مواد مخدر به اروپا و باز شدن مرزهای آسیای مرکزی در معرض رشد فزاینده و نگران کننده سوء مصرف مواد مخدر هستند تا جایی که روزانه سه تن مواد مخدر در کشور کشف می‌شود.

رشد 313 درصدی کشفیات مواد مخدر در برنامه چهارم توسعه نسبت به برنامه توسعه سوم نشان از تشدید کنترل مرزها در مقابله با ورود مواد مخدر به کشور را دارد که طی چهار سال گذشته به ازای هر عملیات در هر روز یک باند قاچاق مواد مخدر در کشور متلاشی شده است.

دراین بین استان هرمزگان به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی و دارا بودن راه‌های مواصلاتی دریایی و زمینی با مساحتی بالغ بر 71 هزار کیلومتر مربع و هزار و 100 کیلومتر مرز آبی و جمعیتی بال بر یک میلیون و 500 هزار نفر و با جمعیت دانش‌آموزی 340 هزار نفر و با 52 هزار دانشجو و با استان‌های بوشهر، فارس در غرب و شمال غرب، استان کرمان و سیستان و بلوچستان در شمال و شمال شرق در سمت جنوب با کشور‌های حوزه خلیج فارس و دریای عمان همجوار است.

همسایگی استان هرمزگان با استان سیستان و بلوچستان به علت همجواری این استان با کشور‌های افغانستان و پاکستان تولیدکنندگان تریاک و هروئین جهان موقعیت خاصی را برای این استان به وجود آورده است.

طبیعتا این موقعیت وظیفه و رسالت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر را سنگین‌تر می‌کند که کمیته فرهنگی و پیشگیری و کمیته درمان و بازپروری نقش بسزایی می‌تواند در کاهش اعتیاد و درمان داشته باشد.

آمار‌های اعلام شده کشفیات مواد مخدر از سوی مسئولان مبارزه با این پدیده شوم در کشور نگران کننده و قابل تامل است و نباید فراموش کرد که صنعتی شدن مواد مخدر باعث رسوخ در بین سنین مختلف جامعه از جمله دانش‌آموزان شده است و نگرانی‌های والدین و جامعه را دوچندان کرده است و می‌طلبد مسئولان اهتمام بیشتری نسبت به آموزش و برنامه‌های پیشگیرانه در بین دانش آموزان و دانشجویان داشته باشد.

شهرستانهای میناب، جاسک و بندرعباس بیشترین آمار کشف مواد مخدر در سالهای گذشته در استان داشته اند تا جایی که شاهد حضور معتادان بسیاری در سطح شهر و محلات بندرعباس هستیم که هم چهره شهر را نا‌زیبا کرده و هم باعث ترس و وحشت در بین مردم شده است.

هجوم معتادان از شهرستانهای دیگر به استان هرمزگان به خصوص بندرعباس در پاییز و زمستان باعث بالا رفتن جرم و سایر تخلفات در این شهر شده‌است و حتی اردوگاه معتادان شهرستان بندرعباس هم نتوانسته است درمانی بر درد بی‌درمان حذف معتادان در انظار عمومی شود.

سردار علی آخوندی فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان صبح دوشنبه در همایش روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در بندرعباس با اشاره به اینکه تمامی مسئولان استانی عزم خود را در جهت مبارزه با مواد مخدر جزم کرده ‌اند، افزود: استان هرمزگان یکی از استانهای در معرض خطر فروش و حمل و نقل مواد مخدر قرار دارد.

آخوندی اظهار داشت: طی سال گذشته 95 هزار کیلو‌گرم انواع مواد مخدر در هرمزگان کشف شده است که این کشفیات در سه ماهه اول امسال 19 هزار کیلوگرم بوده است.

تعداد دستگیرشدگان توزیع و مصرف مواد مخدر در استان را در سال گذشته دو هزار و 985 نفر عنوان کرد و افزود: دستگیرشدگان سه ماه اول امسال در خصوص مصرف، توزیع و حمل 639 نفر بوده است که توسط نیروی انتظامی، اطلاعات و بسیج صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: سال 88 تعداد 215 باند ترانزیت مواد مخدر در استان هرمزگان شناسایی، کشف و منهدم شد و در سه ماهه امسال 41 باند ترانزیت مواد مخدر توسط نیرو‌های اطلاعاتی و انتظامی شناسایی و منهدم شد.

وی بیان کرد: در سه ماهه اول امسال 142 دستگاه انواع خودرو، موتور و شناور توقیف شد و در سال 88 تعداد وسایل نقلیه و شناور‌های توقیفی 698 دستگاه بوده است.

آخوندی اعلام کرد: با توجه به انسداد مرزها شاهد کاهش ورود مواد مخدر و افزایش قیمت مواد در کشور هستیم که می‌توان امیدوار بود در آینده تقاضا و مصرف در کشور کاهش یابد.

وی با اشاره به اینکه در 215 محله شهری، روستایی، ادارات و محیط‌های آموزشی 60 هزار نفر در برنامه‌های فرهنگی و آموزشی مبارزه با مواد مخدر شرکت کرده‌اند افزود: 10 هزار معتاد در هرمزگان تحت درمان سم‌زدایی، متادون درمانی، نگه‌دارندگی و آسیب‌شناسی در مراکز دانشگاهی و درمانی در سال گذشته صورت گرفته است.

اگر با دقت به آمار اعلام شده توجه کنیم به این قضیه پی خواهیم برد که افزایش کشفیات نشان از افزایش تولید و عرضه مواد مخدر دارد. پس نباید تنها راه مقابله و برخورد را در پیش گرفت چراکه بدون فرهنگ سازی، آموزش های لازم و پیشگیری، تقاضای مصرف مواد مخدر هر روز افزایش پیدا خواهد کرد.