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۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۳

محرابیان خبر داد:

ایران در رتبه بیست و نهم تولید صنعتی جهان قرار گرفت

ایران در رتبه بیست و نهم تولید صنعتی جهان قرار گرفت

اصفهان - خبرگزاری مهر: وزیر صنایع با اشاره به آماری که در سال 2009 منتشر شده گفت: برغم تحریمهای موجود، ایران طی چهار سال گذشته از رتبه 129 به جایگاه بیست و نهم تولید صنعتی در جهان دست یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، در اصفهان علی اکبر محرابیان در مراسم بهره برداری از فاز سوم فولاد نطنز با اشاره ‏به اینکه جمهوری اسالمی ایران در 4 تا 5 سال گذشته بر اساس آمار همین کشورها در رتبه یکصد و بیستم رتبه ‏جهانی در تولید صنعتی قرار داشت و اکنون به رتبه بیست و نهم ارتقاء یافته است.‏

وی ادامه داد: تحقق چنین امری که معنای جهش صنعتی جمهوری اسلامی ایران است چرا که اغلب کشورهایی که ‏در حلقه اول تحریم ها در سال 2009 و 2010 بر علیه ایران قرار گرفته مقام پایین تری از جمهوری اسلامی ‏ایران دارند که این موضوع حاکی از رشد و بالندگی ایران است.‏
 
محرابیان ادامه داد: با توجه به اینکه در آستانه روز صنعت قرار گرفته ایم اطلاعات جزئی تر و شاخص های مهم ‏مربوط به این مهم را به اطلاع مردم خواهیم رساند.‏
 
وزیر صنایع ادامه داد:در چند سال اخیر در تمام بخش های صنعتی بالادستی، میانی و پایین دستی و بخش ‏خصوصی نشاط فراوان دیده شده که این موضوع در 4 الی 5 سال گذشته وجود نداشته است.‏
 
محرابیان گفت: خوشبختانه در حال حاضر زمینه برای فعالیت بخش خصوصی به ویژه در صنایع فولاد و معدن ‏فراهم شده و روز به روز شاهد جهش بیشتر در این عرصه خواهیم بود.‏
 
محرابیان در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص راه اندازی و بهره برداری از فاز سوم ‏فولاد نطنز اظهار داشت: در چند ماه آینده نیز فاز جدیدی از این شرکت فولادی به ‏بهره برداری خواهد رسید که ظرفیت تولید آن 2.7 میلیون تن است.‏
 
وی خاطر نشان کرد: با راه اندازی این کارخانه شاهد حضور دیگر سرمایه داران در ‏منطقه خواهیم بود و به طور قطع نطنز به یک قطب صنعتی تبدیل می شود که باید مردم منطقه نیز در این عرصه همیاریهای لازم را داشته باشند.
کد مطلب 1108027

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