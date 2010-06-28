ایران در رتبه بیست و نهم تولید صنعتی جهان قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در اصفهان علی اکبر محرابیان در مراسم بهره برداری از فاز سوم فولاد نطنز با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی ایران در 4 تا 5 سال گذشته بر اساس آمار همین کشورها در رتبه یکصد و بیستم رتبه جهانی در تولید صنعتی قرار داشت و اکنون به رتبه بیست و نهم ارتقاء یافته است.
وی ادامه داد: تحقق چنین امری که معنای جهش صنعتی جمهوری اسلامی ایران است چرا که اغلب کشورهایی که در حلقه اول تحریم ها در سال 2009 و 2010 بر علیه ایران قرار گرفته مقام پایین تری از جمهوری اسلامی ایران دارند که این موضوع حاکی از رشد و بالندگی ایران است.
محرابیان ادامه داد: با توجه به اینکه در آستانه روز صنعت قرار گرفته ایم اطلاعات جزئی تر و شاخص های مهم مربوط به این مهم را به اطلاع مردم خواهیم رساند.
وزیر صنایع ادامه داد:در چند سال اخیر در تمام بخش های صنعتی بالادستی، میانی و پایین دستی و بخش خصوصی نشاط فراوان دیده شده که این موضوع در 4 الی 5 سال گذشته وجود نداشته است.
محرابیان گفت: خوشبختانه در حال حاضر زمینه برای فعالیت بخش خصوصی به ویژه در صنایع فولاد و معدن فراهم شده و روز به روز شاهد جهش بیشتر در این عرصه خواهیم بود.
محرابیان در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص راه اندازی و بهره برداری از فاز سوم فولاد نطنز اظهار داشت: در چند ماه آینده نیز فاز جدیدی از این شرکت فولادی به بهره برداری خواهد رسید که ظرفیت تولید آن 2.7 میلیون تن است.
وی خاطر نشان کرد: با راه اندازی این کارخانه شاهد حضور دیگر سرمایه داران در منطقه خواهیم بود و به طور قطع نطنز به یک قطب صنعتی تبدیل می شود که باید مردم منطقه نیز در این عرصه همیاریهای لازم را داشته باشند.
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