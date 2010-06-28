به گزارش خبرنگار مهر، کادرفنی تیم ملی کشتی فرنگی برای انتخاب ترکیب نهایی این تیم جهت حضور در رقابت‌های جهانی در دو وزن 74 و 84 کیلوگرم همچنان دچار تردید است.

براین اساس بنا و دستیارانش قصد دارند در وزن 74 کیلوگرم با توجه به مصدومیت فرشاد علیزاده نفر اول این وزن و دارنده مدال برنز جهان، شرایط مهدی محمدی و حمید ریحانی را بسنجد و بهترین کشتی گیر را برای مسابقات مهم آینده انتخاب کند.

همچنین در وزن 84 کیلوگرم طالب نعمت‌پور، داود عابدین‌زاده و داود اخباری راهی باکو می شوند و فرد برتر این وزن نیز در کنار اخلاقی از شانس بسیار بالایی برای حضور در رقابت‌های جهانی برخوردار خواهد بود.

رقابت‌های کشتی جایزه بزرگ باکو طی روزهای 24 تا 27 تیرماه در کشور آذربایجان برگزار می شود.

مسابقات کشتی قهرمانی جهان اواسط شهریورماه در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار خواهد شد.