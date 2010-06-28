700 نفر در ایلام آموزش صنایع دستی فرا گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری صبح دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران افزود: دوره های آموزشی فوق در کلیه شهرستانهای تابعه، مناطق روستایی و عشایری برگزار شد و تعداد 253 نفر مددجو تحت حمایت بهزیستی استان و261 نفر از زنان روستایی و عشایری در این کلاسها آموزش داده شدند.

وی گفت : دوره های برگزار شده در 21 رشته صنایع دستی شامل گلیم ، حصیر، قلاب بافی، چیت بافی ، بافت سیاه چادر ، عروسک محلی، تکه دوزی، معرق؛ محرق ،سفال، سرمه دوزی ، قلمزنی، تراش سنگ ، پولک دوزی، گیوه بافی ، گلدوزی، طراحی سنتی، مروارید بافی، تذهیب و گچبری انجام شده است.

اسکندری عنوان کرد: صنایع دستی از مهمترین پتانسیلیهای استان ایلام است که می توان با سرمایه گذاری در این بخش شاهد توسعه و اشتغال در استان بود.