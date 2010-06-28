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۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۶

700 نفر در ایلام آموزش صنایع دستی فرا گرفتند

700 نفر در ایلام آموزش صنایع دستی فرا گرفتند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام گفت: 700 نفر هنرجو در سه ماهه اول سال 89 آموزش صنایع دستی در این استان فرا گرفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری صبح دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران افزود: دوره های آموزشی فوق در کلیه شهرستانهای تابعه، مناطق روستایی و عشایری برگزار شد و تعداد 253 نفر مددجو تحت حمایت بهزیستی استان و261 نفر از زنان روستایی و عشایری در این کلاسها آموزش داده شدند.

وی گفت : دوره های برگزار شده در 21 رشته صنایع دستی شامل گلیم ، حصیر، قلاب بافی، چیت بافی ، بافت سیاه چادر ، عروسک محلی، تکه دوزی، معرق؛ محرق ،سفال، سرمه دوزی ، قلمزنی، تراش سنگ ، پولک دوزی، گیوه بافی ، گلدوزی، طراحی سنتی، مروارید بافی، تذهیب و گچبری انجام شده است.

اسکندری عنوان کرد: صنایع دستی از مهمترین پتانسیلیهای استان ایلام است که می توان با سرمایه گذاری در این بخش شاهد توسعه و اشتغال در استان بود.

کد مطلب 1108031

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