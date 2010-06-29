به گزارش خبرنگارمهر، غلامرضا محمدی سرمربی و دیگر اعضای کادر فنی تیمهای ملی کشتی ایران رقابتهای جام زیلکوفسکی لهستان را به عنوان یک مسابقه انتخابی برای بازکردن گره کور خود در برخی اوزان انتخاب کرده اند.

براین اساس در برخی اوزان نظیر 60 کیلوگرم نفرات مدعی راهی جام زیلکوفسکی می شوند تا بهترین کشتی گیر برای رقابتهای جهانی مسکو که اواسط شهریورماه آغاز می شود انتخاب شوند.

رقابتهای کشتی جام زیلوفسکی لهستان اواسط مرداد ماه برگزار خواهد شد. مسابقات کشتی قهرمانی جهان اواسط شهریورماه در شهر مسکو برگزار می شود.



