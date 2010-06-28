اعتکاف بهترین راه مقابه با تهاجم فرهنگی است

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد صبح دوشنبه در جمع معتکفین گلستانی در گرگان افزود: اعتکاف فرصت ‏بسیار مناسبى است تا انسانى که در پیچ و خم‏هاى زندگی مادى غرق شده، خود را بازیابد و به قصد بهره بردن از ارزشهاى معنوى از علایق مادى دست ‏بکشد و خود را در اختیار پروردگار بگذارد.

وی افزود: در اعتکاف می‌توان خانه دل را از اغیار تهى کرد و نور محبت‏ خدا را در آن جلوه گر ساخت، خود را وقف عبادت کرد و لذت میهمان شدن بر سر سفره احسان و لطف الهى چشید.

ولی نژاد روى آوردن به اعتکاف را علاوه بر بهره بردارى از فیض معنوى آن، جهاد مقدس برشمرد و تاکید کرد: این مراسم عبادى - معنوى، نقش بسیار مهمى در رویارویى با نفوذ فرهنگ بیگانه ایفا مى‏کند.

به گفته وی جوانى که در مراسم اعتکاف، طعم شیرین ایمان و انس با خداوند را مى‏چشد، لذت‏هاى مادى و شهوانى در دیدگانش، حقیر و بى‏ارزش مى‏شود و به آسانى در گرداب فساد و باورهاى ضد دینى گرفتار نمى‏شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه مساجد، حسینیه‏ها، تکایا، هیئت‏هاى مذهبى، زیارت و اعتکاف، نقش مهمى در تربیت جامعه و گسترش فرهنگ دینى ایفا می کنند، خاطرنشان کرد: جمعى از مؤمنان براى عبادت، در مساجد جمع می شوند که در حقیقت نوعى دعوت به خدا پرستى و دین مدارى است و آثار سازنده‏اى بر جامعه خواهد داشت و اهرم‏هاى توانمندى در مقابله با فرهنگ بیگانه‏اند.

حدود 14 هزار نفر در 125 مسجد گلستان در مراسم اعتکاف شرکت کردند.