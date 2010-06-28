اعتکاف بهترین راه مقابه با تهاجم فرهنگی است

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد صبح دوشنبه در جمع معتکفین گلستانی در گرگان افزود: اعتکاف فرصت بسیار مناسبى است تا انسانى که در پیچ و خمهاى زندگی مادى غرق شده، خود را بازیابد و به قصد بهره بردن از ارزشهاى معنوى از علایق مادى دست بکشد و خود را در اختیار پروردگار بگذارد.
وی افزود: در اعتکاف میتوان خانه دل را از اغیار تهى کرد و نور محبت خدا را در آن جلوه گر ساخت، خود را وقف عبادت کرد و لذت میهمان شدن بر سر سفره احسان و لطف الهى چشید.
ولی نژاد روى آوردن به اعتکاف را علاوه بر بهره بردارى از فیض معنوى آن، جهاد مقدس برشمرد و تاکید کرد: این مراسم عبادى - معنوى، نقش بسیار مهمى در رویارویى با نفوذ فرهنگ بیگانه ایفا مىکند.
به گفته وی جوانى که در مراسم اعتکاف، طعم شیرین ایمان و انس با خداوند را مىچشد، لذتهاى مادى و شهوانى در دیدگانش، حقیر و بىارزش مىشود و به آسانى در گرداب فساد و باورهاى ضد دینى گرفتار نمىشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه مساجد، حسینیهها، تکایا، هیئتهاى مذهبى، زیارت و اعتکاف، نقش مهمى در تربیت جامعه و گسترش فرهنگ دینى ایفا می کنند، خاطرنشان کرد: جمعى از مؤمنان براى عبادت، در مساجد جمع می شوند که در حقیقت نوعى دعوت به خدا پرستى و دین مدارى است و آثار سازندهاى بر جامعه خواهد داشت و اهرمهاى توانمندى در مقابله با فرهنگ بیگانهاند.
حدود 14 هزار نفر در 125 مسجد گلستان در مراسم اعتکاف شرکت کردند.
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