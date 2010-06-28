هدف از حضور در مسابقات باکو میدان دادن به جوانان است/ باید دید ملی داشته باشیم

محسن کاوه، مربی تیم ملی کشتی آزاد ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هدف از حضور در رقابت‌های جایزه بزرگ باکو میدان دادن به کشتی گیران جوان و پشتوانه‌هاست، زیرا یکی از برنامه‌های اصلی ما در کنار بحث قهرمانی داشتن چند کشتی گیر همطراز در هر وزن است.

وی با اشاره به اینکه هدف نهایی کادر فنی تیم ملی کشتی موفقیت در المپیک لندن است، اظهار داشت: براین اساس در ماه‌های اخیر در هر مسابقه به یک ترکیب خاص به میدان رفته‌ایم و به تعدادی کشتی گیر جوان میدان داده‌ایم تا در مبارزه با رقبای خارجی اعتمادبه نفس لازم را بدست آورده و از میزان توانمندی‌های خود آگاه شوند.

کاوه درمورد ترکیب تیم برای حضور در رقابت‌های جهانی و بازیهایی آسیایی گوانگژو تصریح کرد: ما عملکرد تمامی کشتی گیران را می سنجیم و سعی می کنیم با توجه به نوع مبارزات آنها با رقبای خارجی و عملکردشان در اردو بهترین نفرات را برای این دو مسابقه انتخاب کنیم.

وی ادامه داد: البته با توجه به فاصله زمانی مناسب بین رقابت‌های جهانی و بازیهایی آسیایی در مورد ترکیب تیم در گوانگژو پس از حضور در مسکو تصمیم گیری خواهیم کرد.

کاوه در پایان خاطر نشان کرد: بحث حضور حسن رحیمی در ترکیب تیم ارتش‌های ایران را باید با یک دید ملی دنبال کرد، زیرا امسال کشتی دو رویداد مهم پیش رو دارد و امیدوارم در نهایت بهترین تصمیم در این مورد گرفته شود.

رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان اواسط شهریورماه و بازیهای آسیایی گوانگژو اواخر آبان‌ماه برگزار خواهد شد.