میانگین بارندگی در قم یک پنجم جهان است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد شجاعی‌اصل صبح دوشنبه در همایش بزرگ حامیان آب با اشاره به اینکه میانگین بارندگی در کشور ما یک سوم میانگین جهانی است، اظهارداشت: این در حالی است که استان قم از این نظر در شرایط بدتری قرار دارد و میانگین بارش در این استان یک پنجم جهانی است.



وی افزود: البته این شرایط در سه سال اخیر که استان قم با خشکسالی و کم‌آبی مواجه بوده است وخیم تر شده است و میانگین بارندگی به کمتر از 60 درصد سال‌های گذشته رسیده است.



شجاعی با بیان اینکه از 40 سال پیش تا امروز سرانه آب در کشور ما از هفت هزار و 200 متر مکعب به کمتر از 2 هزار متر مکعب کاهش پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: این آمار به معنی بحران کم‌آبی در سراسر کشور ما به ویژه در استان‌های کویری مانند قم است.



وی با اشاره به نامگذاری هفته اول تیرماه به عنوان هفته صرفه جویی در مصرف آب،‌ ابرازداشت: حدود دو دهه است که این نامگذاری صورت گرفته است تا در آستانه تابستان و فصل گرم سال، فعالیت‌های فرهنگی در راستای کاهش مصرف آب صورت گیرد و خانواده‌ها به این مهم تشویق شوند.



20 درصد صرفه ‌جویی ضروری است



مدیر آموزش همگانی شرکت آبفای قم با بیان اینکه به شدت دچار بحران کم‌آبی هستیم، خاطرنشان کرد: ذخیره موجود آب در سد15 خرداد به عنوان اصلی‌ترین منبع تامین آب شهر قم کمتر از 10 درصد کل حجم این سد است و این در حالیست که نیمی از آب باقی مانده در سد به دلایل فنی و بهداشتی قابل برداشت نیست.



وی با تاکید بر اینکه ذخیره عادی آب سد 15 خرداد تمام شده است، بیان داشت: اگر همه مردم به توصیه‌ها توجه نکنند قطعا در روزهای گرم تابستان دچار قطعی و جیره‌بندی آب خواهیم شد.



شجاعی، شعار امسال آبفا را 20 درصد صرفه‌جویی در مصرف آب توسط همگان اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه در بحران خشکسالی قرار داریم اگر همگان به این شعار جامع عمل بپوشانند می‌توانیم از تابستان امسال عبور کنیم.



وی تصریح کرد: با توجه به قرار داشتن استان قم در منطقه‌ای کم‌آب باید قدر همین آب موجود را بدانیم و شکرگذار این نعمت ارزشمند الهی باشیم.



برگزاری مسابقه، نمایش، سرود و همچنین تجلیل از مشترکان کم مصرف آب در قم از دیگر برنامه‌های این همایش بود.