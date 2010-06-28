جشنواره فیروزه به تبریز هویت بین المللی می بخشد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، شهرام دبیری پیش از ظهر دوشنبه در دیدار اعضای دبیرخانه عکس فیروزه افزود: برگزاری جشنواره سراسری عکس فیروزه حرکتی بسیار جالب و قابل توجه است که باعث می شود زیباییهای تبریز و آذربایجان شرقی در قالب تصویر به نمایش گذاشته شوند.

وی افزود: این جشنواره بین عکاسان تبریز و سایر شهرهای استان حس رقابت ایجاد می کند که این امر نیز به نوبه خود بسیار با اهمیت است.

دبیری در ادامه ضمن تشکر از فعالیتهای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز گفت: جشنواره عکس فیروزه موجب می شود شهر تبریز در عرصه های بین المللی و جهانی مطرح شود و زیبایی های بی نظیر این شهر در ذهن جهانیان ثبت گردد.

وی با بیان اینکه جشنواره عکس فیروزه در جذب توریست نیز موثر است، گفت: بی شک دیدن تصاویر زیبا از زیباییهای تبریز در ذهن همگان می ماند و محرکی برای حضور در تبریز خواهد بود.

رئیس شورای شهر تبریز خاطر نشان کرد: مسئولان برگزاری جشنواره عکس فیروزه تلاش کنند تا چهارمین جشنواره فیروزه را به صورت بین المللی برگزار نمایند و در این راه شورای شهر آماده است تا همکاریهای لازم را با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز انجام دهد.

دکتر دبیری در پایان به پیشینه تبریز نیز اشاره کرد و یادآور شد: شهر تبریز پیشبنه ای بسیار کهن دارد و هر کاری که برای شناسایی این کهن شهر انجام گیرد باز هم کم است؛ اما جشنواره عکس فیروزه می تواند گوشه ای از زیباییهای تبریز را به جهانیان معرفی نماید.

سومین جشنواره عکس فیروزه از اول تا پنجم مرداد ماه سال جاری توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در شهر تبریز برگزار خواهد شد و این جشنواره یکی از معدود جشنواره های عکاسی زنده قاره آسیا بشمار می رود. دومین جشنواره عکس فیروزه در سال 88 شاهد ثبت نام 560 عکاس برجسته بود.

تبریز در دومین جشنواره عکس فیروزه بیش از 40 هزار بار در مقابل دوربینهای عکاسان بومی و غیر بومی ژست گرفته بود.