برکناری مک کریستال نتیجه دعوای استراتژیک داخلی در آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "نویه زوریخه سایتونگ" در مطلبی در این باره نوشت: تغییر رهبری ناگهانی گروههای آمریکایی در افغانستان نتیجه مناقشات سخت استراتژیک داخلی در این باره است، چرا که نه تنها جنگ با طالبان ژنرالهای آمریکایی را مشغول کرده بلکه مناقشات و اختلاف مواضع داخلی در این باره نیز یک مشکل اساسی است.

نویسنده در ادامه به سخنان اوباما بعد از تغییر فرمانده آمریکایی ناتو در افغانستان اشاره کرد که اظهار داشته بود: این یک تغییر شخصیت است نه یک تغییر سیاسی.

در مطبوعات آمریکایی نیز این عقیده حکمفرما است که این تغییر ناگهانی به مفهوم تغییر استراتژی نیست. در اصل ژنرال پترائوس دکترین مبارزه با شورشیها، همان روندی که آمریکاییها در سالهای اخیر هم در افغانستان و هم در عراق دنبال می کردند را ادامه می دهد.

این روند در اواسط سال 2007 تحت ریاست جمهوری جرج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا شکل گرفت و اوباما در شروع سال 2009 آن را تایید کرد.

البته این بدان مفهوم نیست که استراتژی پترائوس در واشنگتن غیر قابل بحث است. جارو جنجالها بر سر مقاله ای که در روزنامه رولینگ استون به چاپ رسید نشان داد که تا چه حد اختلاف عقیده و مشاجره در این باره وجود دارد. اوباما حالا یک ژنرال را توبیخ کرده است که دکترین اعلام شده توسط خود وی را تعقیب می کرد.

نویه زوریخه سایتونگ در ادامه با اشاره به دو گزینه حمله نظامی هوایی و زمینی در افغانستان نوشت: در حالی که پترائوس و مک کریستال هر دو مبارزه زمینی با شورشیها را مد نظر دارند سفیر آمریکا در کابل حامی در پیش گرفتن هوایی این مبارزات است. این نمونه ای از دعواهای سیاسی در این باره است. چنین اختلافاتی باعث در پیش گرفتن روش های کاملا متفاوتی در جنگ افغانستان شده است که هیچ یک تا به حال موفقیتی را به دنبال نداشته است.