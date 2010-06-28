نقش خانواده در جلوگیری از گسترش معضل اعتیاد موثر است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام محمد تقی واعظی شامگاه یکشنبه در همایش روز جهانی مبارزه با مواد مخدر افزود: اعتیاد، مرگ تدریجی را به خانواده های درگیر این موضوع، تزریق می کند به گونه ای که همه در آتش این بلای خانمانسوز خواهند سوخت.

وی با اشاره به اینکه قاچاق مواد مخدر و ترویج آن یکی از نقشه های استکبار جهانی برای مقابله با ملت ایران است، ادامه داد: آنهایی که اعتیاد را از چندین دهه قبل به ایران وارد کردند، می دانستند که با ملت سرپا و زنده ایران اسلامی نمی توان مقابله کرد.

حجت الاسلام واعظی افزود: تصور دشمنان بر این است که با ترویج مواد مخدر در کشور، می توانند ملت را از پا در آورند زیرا برای معتاد چیزی اهمیت ندارد و به طور قطع این فرد نمی تواند مملکت را از گزند بیگانگان حفظ کند.

امام جمعه زنجان با بیان اینکه باید با جدیت با پدیده شوم اعتیاد مقابله کرد، افزود: باید به این باور برسیم که اعتیاد، درمان پذیر است و کسانی که خلاف این حرف را می زنند، افرادی هستند که در این رابطه آگاهی کافی ندارند.

حجت الاسلام واعظی افزود: بی شک آتشی که اعتیاد به پا کرده است، خاموش می شود. اما باید در گام نخست همگان به این نتیجه برسند که چنین کاری، شدنی است و البته در کنار این کار، مبارزه با مواد مخدر نیز الزامی است.

وی با تاکید بر اینکه مردم نباید مقابل اعتیاد دستانشان را به علامت تسلیم بالا بگیرند، تاکید کرد: بعد از انقلاب کشورهای سلطه گر موفق به تسلط بر ایران اسلامی نشدند و بی تردید از طریق رواج مواد مخدر نیز موفق به انجام این کار نخواهند شد.