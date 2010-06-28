نقش خانواده در جلوگیری از گسترش معضل اعتیاد موثر است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام محمد تقی واعظی شامگاه یکشنبه در همایش روز جهانی مبارزه با مواد مخدر افزود: اعتیاد، مرگ تدریجی را به خانواده های درگیر این موضوع، تزریق می کند به گونه ای که همه در آتش این بلای خانمانسوز خواهند سوخت.
وی با اشاره به اینکه قاچاق مواد مخدر و ترویج آن یکی از نقشه های استکبار جهانی برای مقابله با ملت ایران است، ادامه داد: آنهایی که اعتیاد را از چندین دهه قبل به ایران وارد کردند، می دانستند که با ملت سرپا و زنده ایران اسلامی نمی توان مقابله کرد.
حجت الاسلام واعظی افزود: تصور دشمنان بر این است که با ترویج مواد مخدر در کشور، می توانند ملت را از پا در آورند زیرا برای معتاد چیزی اهمیت ندارد و به طور قطع این فرد نمی تواند مملکت را از گزند بیگانگان حفظ کند.
امام جمعه زنجان با بیان اینکه باید با جدیت با پدیده شوم اعتیاد مقابله کرد، افزود: باید به این باور برسیم که اعتیاد، درمان پذیر است و کسانی که خلاف این حرف را می زنند، افرادی هستند که در این رابطه آگاهی کافی ندارند.
حجت الاسلام واعظی افزود: بی شک آتشی که اعتیاد به پا کرده است، خاموش می شود. اما باید در گام نخست همگان به این نتیجه برسند که چنین کاری، شدنی است و البته در کنار این کار، مبارزه با مواد مخدر نیز الزامی است.
وی با تاکید بر اینکه مردم نباید مقابل اعتیاد دستانشان را به علامت تسلیم بالا بگیرند، تاکید کرد: بعد از انقلاب کشورهای سلطه گر موفق به تسلط بر ایران اسلامی نشدند و بی تردید از طریق رواج مواد مخدر نیز موفق به انجام این کار نخواهند شد.
همچنین معاون سیاسی-امنیتی استاندار زنجان گفت: اگر اقدامات مقابله ای نهادهای مسئول نبود، کشورهای استعمارگر در عرض سه سال با ترویج مواد مخدر در کشور، به اهداف شوم و پلید خود دست می یافتند.
اباسلط سیاح با بیان اینکه برنامه کشورهای غربی ساقط کردن کشور از طریق ترغیب جوانان به مواد مخدر است، ابراز کرد: اقدامات مطلوبی در راستای مبارزه با مواد مخدر در کشور صورت گرفته است. اما نباید به همین مقدار قانع شد؛ چرا که قدرت های سلطه طلب در پشت اجرای چنین برنامه هایی قرار دارند.
وی ادامه داد: معتقدیم در رابطه با مقوله قاچاق مواد مخدر، مسائل سیاسی و امنیتی برای تحمیل اهداف و منافع دشمنان نهفته است. به همین خاطر باید قوانینی تدوین شود تا کشور را از گزند چنین اقداماتی مصون نگه داشت.
سیاح به ظرفیت بالای کشور در مقابله با پدیده اعتیاد اشاره کرد و گفت: در حوزه مقابله با مواد مخدر، اقدامات مطلوبی صورت گرفته است و در رابطه با درمان نیز باید با تشویق معتادان و ایجاد اماکن امن، این افراد را به ترک اعتیاد ترغیب کرد.
وی ادامه داد: باید با همدلی و وحدت، معضل اعتیاد را از جامعه ریشه کن کرد و از ظرفیت بالای موجود در کشور استفاده بهینه نمود زیرا کشوری که در طول 30 سال گذشته با انواع تهدیدها مقابله کرده است، می تواند شرایط را به نفع خود تغییر دهد.
سیاح با یادآوری اینکه اقدامات بسیاری در رابطه با مقابله با مواد مخدر در کشور صورت گرفته است، افزود: علیرغم اینکه کارهای بسیاری در کشور انجام شده است، اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که نباید به داشته هایمان قانع باشیم.
در پایان این مراسم 516 کیلوگرم انواع مواد مخدر در روزجهانی مبارزه با مواد مخدر در زنجان امحا شد.
در این مراسم که با حضور مسئولان استانی برگزار شد، 516 کیلوگرم انواع مواد مخدر به همراه تعدادی از ادوات استعمال مواد مخدر در محل ستاد فرماندهی انتظامی استان زنجان معدوم شد.
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