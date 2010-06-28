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۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۵

500 هزار واحد مسکونی گلستان بیمه می شود

500 هزار واحد مسکونی گلستان بیمه می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار گلستان گفت: در طرح بسیج همگانی بیمه واحدهای مسکونی و تجاری، 500 هزار واحد در استان در مقابل خطرها بیمه خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا دادبود پیش از ظهر دوشنبه در نشست این معاونت در گرگان اظهار داشت: بیمه یاد شده شامل پوشش آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، سیل ، زلزله ، طوفان ، سرما ، یخبندان و کولاک به مدت پنج سال است.

وی خاطرنشان کرد: براساس توافقات انجام شده با شرکت بیمه دی استان به عنوان شرکت بیمه گر، مبلغ حق بیمه سالانه شرکت 66 هزار و 744 ریال بدون ارزش افزوده مالیاتی در ازای 80 میلیون ریال سرمایه واحدهای مسکونی و تجاری بوده و شرایط پرداخت توسط مالکین و ذینفعان به صورت سالانه و یا حداکثر در دو قسط شش ماهه امکان پذیر خواهد بود.

معاون امور عمرانی استاندار گلستان گفت: به منظور ایجاد انگیزه در خریداران بیمه نامه آتش سوزی و ... در صورت وجود اعتبار ، استانداری سالانه نسبت به خرید بیمه برای واحدهای مسکونی و تجاری اقدام و به سرمایه خریداری شده از سوی مردم عزیز استان به مبلغ 80 میلیون ریال اضافه خواهد شد.

دادبود اظهار داشت: مالکین و مستاجرین واحدهای مسکونی و تجاری سطح استان که نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نموده باشند ، 48 ساعت پس از پرداخت فیش های مربوطه ، مشمول تعهدات بیمه گر می شوند.

وی خاطرنشان کرد : براساس قرارداد منعقده ، مهلت اعلام حوادث انفرادی توسط مالکین به شرکت حداکثر ظرف 5 روز با ارائه مدارک و مستندات اعلام شده بوده و در صورتی که حوادث گروهی باشد باید حداکثر ظرف 48 ساعت پس از وقوع حادثه، از طریق شورای هماهنگی مدیریت بحران استان یا شهرستانها ، وقوع حادثه به شرکت بیمه گر جهت اقدام لازم اعلام شود.

معاون امور عمرانی استانداری گلستان گفت : با توجه به حادثه خیز بودن استان، ضروری است هم استانی های گرامی به جهت آرامش خاطر بیشتر با استفاده از این شرایط ویژه ، هر چه سریعتر نسبت به بیمه واحدهای مسکونی و تجاری خود اقدام کنند.

کد مطلب 1108056

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