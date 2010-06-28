500 هزار واحد مسکونی گلستان بیمه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا دادبود پیش از ظهر دوشنبه در نشست این معاونت در گرگان اظهار داشت: بیمه یاد شده شامل پوشش آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، سیل ، زلزله ، طوفان ، سرما ، یخبندان و کولاک به مدت پنج سال است.

وی خاطرنشان کرد: براساس توافقات انجام شده با شرکت بیمه دی استان به عنوان شرکت بیمه گر، مبلغ حق بیمه سالانه شرکت 66 هزار و 744 ریال بدون ارزش افزوده مالیاتی در ازای 80 میلیون ریال سرمایه واحدهای مسکونی و تجاری بوده و شرایط پرداخت توسط مالکین و ذینفعان به صورت سالانه و یا حداکثر در دو قسط شش ماهه امکان پذیر خواهد بود.

معاون امور عمرانی استاندار گلستان گفت: به منظور ایجاد انگیزه در خریداران بیمه نامه آتش سوزی و ... در صورت وجود اعتبار ، استانداری سالانه نسبت به خرید بیمه برای واحدهای مسکونی و تجاری اقدام و به سرمایه خریداری شده از سوی مردم عزیز استان به مبلغ 80 میلیون ریال اضافه خواهد شد.

دادبود اظهار داشت: مالکین و مستاجرین واحدهای مسکونی و تجاری سطح استان که نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نموده باشند ، 48 ساعت پس از پرداخت فیش های مربوطه ، مشمول تعهدات بیمه گر می شوند.

وی خاطرنشان کرد : براساس قرارداد منعقده ، مهلت اعلام حوادث انفرادی توسط مالکین به شرکت حداکثر ظرف 5 روز با ارائه مدارک و مستندات اعلام شده بوده و در صورتی که حوادث گروهی باشد باید حداکثر ظرف 48 ساعت پس از وقوع حادثه، از طریق شورای هماهنگی مدیریت بحران استان یا شهرستانها ، وقوع حادثه به شرکت بیمه گر جهت اقدام لازم اعلام شود.

معاون امور عمرانی استانداری گلستان گفت : با توجه به حادثه خیز بودن استان، ضروری است هم استانی های گرامی به جهت آرامش خاطر بیشتر با استفاده از این شرایط ویژه ، هر چه سریعتر نسبت به بیمه واحدهای مسکونی و تجاری خود اقدام کنند.