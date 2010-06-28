جای خالی آثار ایرانی در کنسرت ارکستر سمفونیک احساس می شود

هوشنگ کامکار آهنگساز ضمن بیان این مطلب درباره کم و کیف اجرای دومین کنسرت ارکسترسمفونیک تهران به خبرنگار مهر گفت: سوئیت سمفونی "شهرزاد" اثر کورساکف یکی از زیباترین قطعاتی بود که توسط نوازنده های ارکسترسمفونیک تهران اجرا شد که به اعتقادمن با توجه به محدودیت زمانی که وجود داشت اعضای ارکستر به خوبی از عهده اجرای آن برآمدند و مطمئن هستم که اگر فرصت بیشتری وجود داشت اجرای بهتری را به نمایش می گذاشتند .

وی در ادامه صحبتهای خود به انتخاب قطعات برای اجرا اشاره کرد و گفت : به اعتقاد من نوعی شتابزدگی در انتخاب قطعات وجود داشت و به جز سوئیت سمفونی "شهرزاد" باقی قطعات ساده بود واین در حالی است که اگر قطعات پرتکنیک تر انتخاب می شد قطعا زیباتر بود. البته شهرداد روحانی به جذب مخاطب عام برای شنیدن موسیقی کلاسیک معتقد است که این نگرش تا اندازه ای درست است ولی به اعتقاد من در کنار جذب مخاطب باید بارعلمی و دانش موسیقایی شنونده را نیز درنظر گفت و سعی در بالا بردن دیدگاه موسیقایی مخاطب داشت ولی در تازه ترین اجرای ارکستر چنین نقطه نظری دیده نمی شد.

مدیر هنری گروه موسیقی کامکار در ادامه افزود: شهرداد روحانی رهبر مهمان ارکستر سمفونیک تهران در بخش نخست در نظرداشت قطعات کوتاهتری را انتخاب کند به همین دلیل 4 قطعه از آثار خودش را انتخاب کرده بود و این در حالی است که آهنگسازان مطرح ایرانی آثار خوب و مردم پسند دارند ولی متاسفانه روحانی هیچیک از آنها را برای اجرا درنظر نگرفته بود.

وی در پایان افزود : یکی از ویژگیهای مثبت تازه ترین اجرای ارکستر سمفونیک تهران تکنوازی همه سازها در اجرای سوئیت سمفونی شهرزاد بود که نشانگر توانایی نوازنده های ارکستر است.