سرمایه بزرگ ایران برای مبارزه با مواد مخدر ارزشهای دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نقدی صبح دوشنبه در همایش سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر گفت: مبارزه با مواد مخدر یکی از ارزشمندترین فعالیتهای انتظامی، قضائی و فرهنگی است که امروزه در کشورها مشاهده می شود زیرا مواد مخدر علاوه بر آثار مخربی که بر روی مصرف کننده دارد دهها اثر ویرانگر دیگر نیز در جامعه به دنبال دارد.

وی افزود: بیماریهایی که از طریق مصرف مواد مخدر شایع شده، فروپاشی خانواده‌ها و به هم ریختگی اوضاع اجتماعی از جمله آثار شوم مصرف مواد مخدر است.

سردار نقدی گفت: در کنار تمام دستگاههایی که در مبارزه با مواد مخدر فعالیت می‌کنند بسیج مستضعفان به عنوان سازمانی مردمی نقش‌هایی را بر عهده دارد که با تفاهمی که با ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شد توانستیم اقدامات تاثیر گذاری اجرا کنیم.

رئیس بسیج مستضعفان افزود: سال گذشته اوقات فراغت دو میلیون نفر از جوانان ساماندهی شد و 27 میلیون روز فعالیت برای آنان در زمینه پیشگیری از اعتیاد انجام شد.

وی گفت: برنامه‌های آشنایی با شهدا، برنامه فرهنگی راهیان نور، برنامه‌های آشنایی با فرهنگ اهل بیت(ع) آثاری بسیار فراتر از فعالیتهای رسمی بسیج برای کنترل و مهار مصرف مواد مخدر در این جوانان دارد.

سردار نقدی افزود: همچنین با همت بسیج مستضعفان ده‌ها هزار حلقه تربیتی در مساجد شکل گرفته تا جوانان را به طور کامل از گرایش به پدیده اعتیاد مصون دارد.

وی تصریح کرد: تربیت سه هزار و 500 مربی برای توجیه عمومی مردم و اعزام آنان به مساجد و مدارس و محلات برای تبیین آثار شوم مصرف مواد مخدر از دیگر اقدامات بسیج مستضعفان است.

وی افزود: باید طرح جدیدی در کشور در زمینه پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر ارائه شود تا ایران به الگویی برجسته در میان کشورها تبدیل شود.

سردار نقدی تصریح کرد: ایران سرمایه بزرگی برای مبارزه با مواد مخدر دارد که بسیاری از کشورها از آن محروم هستند و آن سرمایه دینی است. گره خوردن دین با حکومت موجب شده تا با توسعه ارزشهای معنوی از ورود ناهنجاری‌ها جلوگیری شود.

وی ادامه داد: اگر پدیده اعتیاد یک جریان طبیعی بود که در بستر آسیب‌های اجتماعی رشد می‌کرد می‌توانستیم با اقدامات پیشگیرانه آن را ریشه کن کنیم اما چون این موضوع یک پدیده حمایت شده از خارج و با فشار قدرتهای بین‌المللی است نمی‌توان انتظار داشت با اقدامات پیشگیرانه آن را ریشه کن کرد زیرا ریشه کن کردن آن به از بین بردن قدرت استکبار بستگی دارد. اینکه مواد مخدر از مرزها وارد کشور و در درب منازل روستاییان با قیمت ارزان و یا به صورت نسیه به فروش می رسد نشانگر یک توطئه خارجی است که سعی در فروپاشی نظام ایران دارد.

رئیس بسیج مستضعفان تصریح کرد: ‌امروزه استکبار جهانی از مواد مخدر به عنوان یک سلاح بیولوژیکی علیه کشورهای آزادی‌خواه استفاده می‌کند و در این زمینه به هیچ اخلاقی نیز پایبند نیست.

وی گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی سردمدار این موضوع هستند و تا زمانی که آنها ریشه‌کن نشوند معضل مواد مخدر همچنان وجود دارد و تنها کشورها می‌توانند به مهار این معضل بپردازند.