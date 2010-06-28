جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد قطعا این هفته برگزار می شود

رسول ملک فر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تشکیل جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد و معرفی رئیس جدید دانشگاه آزاد با توجه به اینکه بنا بر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی مأموریت این موضوع به وزیر علوم واگذار شده است گفت: برگزاری این جلسه در دستور کار این هفته است و در اولین فرصت تشکیل می شود.

مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم با اشاره به زمان مقرر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای برگزاری این جلسه که هفته جاری تعیین شده است گفت: با توجه به تصمیم شورا مبنی بر تشکیل جلسه هیئت امنا در هفته جاری، جلسه قطعا در این هفته برگزار می شود .

وی اظهار داشت: مقدمات برای دعوت از اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد در حال انجام است.

منصور کبگانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی چهارشنبه هفته گذشته پس از برگزاری جلسه شورا با اشاره به یکی از مصوبات به مهر گفته بود: به دلیل تأخیر هیئت امنای دانشگاه آزاد در تشکیل جلسه و پیشنهاد رئیس جدید به شورا تا هفته آینده (هفته جاری) به دانشگاه آزاد فرصت داده شد تا تشکیل جلسه بدهد و رئیس جدید را معرفی کند.