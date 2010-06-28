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۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۴

ملک فر به مهر خبر داد:

جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد قطعا این هفته برگزار می شود

جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد قطعا این هفته برگزار می شود

مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از برگزاری جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی برای تعیین رئیس جدید این دانشگاه در هفته جاری خبر داد و گفت: جلسه هیئت امنا به طور حتم در هفته جاری برگزار می شود و مقدمات برای دعوت از اعضا نیز در حال انجام است.

رسول ملک فر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تشکیل جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد و معرفی رئیس جدید دانشگاه آزاد با توجه به اینکه بنا بر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی مأموریت این موضوع به وزیر علوم واگذار شده است گفت: برگزاری این جلسه در دستور کار این هفته است و در اولین فرصت تشکیل می شود.

مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم با اشاره به زمان مقرر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای برگزاری این جلسه که هفته جاری تعیین شده است گفت: با توجه به تصمیم شورا مبنی بر تشکیل جلسه هیئت امنا در هفته جاری، جلسه قطعا در این هفته برگزار می شود .

وی اظهار داشت: مقدمات برای دعوت از اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد در حال انجام است.

منصور کبگانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی چهارشنبه هفته گذشته پس از برگزاری جلسه شورا با اشاره به یکی از مصوبات به مهر گفته بود: به دلیل تأخیر هیئت امنای دانشگاه آزاد در تشکیل جلسه و پیشنهاد رئیس جدید به شورا تا هفته آینده (هفته جاری) به دانشگاه آزاد فرصت داده شد تا تشکیل جلسه بدهد و رئیس جدید را معرفی کند.

کد مطلب 1108063

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