ماهی آزاد تراریخته به میز غذاخوری می رسد!

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان غذا داروی آمریکا (FDA) با پنج پرونده از مجموع 7 پرونده ارائه شده در گزارش موسسه AquaBounty Technologies موافقت کرد. این موسسه تحقیقاتی از 10 سال قبل در تلاش است تا ماهی آزاد تراریخته خود را وارد بازار کند.

این "فوق ماهی آزاد تراریخته" گونه ای از ماهی آزاد اقیانوس اطلس است که در آن یک ژن ماهی آزاد گونه "چینوک" و یک ژن از گونه ماهی آزاد Zoarces americanus وارد شده است. در صورتی که FDA آمریکا به دو پرونده باقی مانده نیز مجوز بدهد این ماهی که با دو برابر سرعت خویشاوندان طبیعی خود رشد می کند ظرف دو تا سه سال آینده وارد بازار می شود.

رئیس هیئت مدیره AquaBounty Technologies در این خصوص توضیح داد: "اصلاح DNA اجازه می دهد که ماهی هورمون رشد را حتی در زمستان نیز تولید کند و بنابراین به جای اینکه در مدت سه سال به وزن آماده فروش برسد پس از 18 ماه قابل عرضه در بازار می شود. هدف ما به دست آوردن یک ماهی آزاد غول پیکر نیست بلکه محصول تراریخته ما در ابعاد طبیعی است اما در مدت زمان کوتاهتری به این اندازه می رسد. به این ترتیب ما می توانیم در مدت زمان کوتاهتری به نیاز غذای سیاره زمین پاسخ دهیم و از منابع کمتری استفاده کنیم."

براساس گزارش نیویورک تایمز، به گفته کارشناسان، تصویب جدید عرضه تجاری "فوق ماهی آزاد تراریخته" می تواند راه را برای عرضه سایر گونه های تراریخته ای که درحال حاضر در فاز بررسی هستند آسان کند.

همچنین بسیاری از کارشناسان نگران خطر تماس ماهیهای تراریخته و ماهیهای نرمال هستند. نتایج تحقیقاتی که در سال 2004 در مجله Pnas منتشر شد نشان می دهد که در یک محیط با غذای کم، ماهیهای آزاد تراریخته قادرند دست به همنوع خواری بزنند.