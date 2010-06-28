کلیات لایحه برنامه پنجم توسعه کشور تصویب شد

علی اصغر یوسف‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در جلسه صبح امروز (دوشنبه) که در ادامه جلسه هفته گذشته کمیسیون تلفیق برگزار شد، توضیحات نماینده دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس، مجتمع تشخیص مصلحت نظام، اتاق بازرگانی و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری مورد سمع و نظر و بررسی اعضای کمیسیون تلفیق قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: پس از ارائه این توضیحات سه نفر مخالف و سه نفر موافق به ارائه نقطه نظرات خود پرداخته که در پایان کلیات برنامه پنجم توسعه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است.

یوسف نژاد افزود: این لایحه با 15 رای موافق از 27 رای به تصویب رسیده است.

هم اکنون کمیسیون تلفیق وارد بررسی مواد لایحه شده است.