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۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۲

یوسف نژاد به مهر خبر داد:

کلیات لایحه برنامه پنجم توسعه کشور تصویب شد

کلیات لایحه برنامه پنجم توسعه کشور تصویب شد

ساری - خبرگزاری مهر: عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق قانون بودجه سال 89 کل کشور از تصویب کلیات لایحه برنامه پنجم توسعه سیاسی - اقتصادی و اجتماعی سال 89 در این کمیسیون خبر داد.

علی اصغر یوسف‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در جلسه صبح امروز (دوشنبه) که در ادامه جلسه هفته گذشته کمیسیون تلفیق برگزار شد، توضیحات نماینده دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس، مجتمع تشخیص مصلحت نظام، اتاق بازرگانی و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری مورد سمع و نظر و بررسی اعضای کمیسیون تلفیق قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: پس از ارائه این توضیحات سه نفر مخالف و سه نفر موافق به ارائه نقطه نظرات خود پرداخته که در پایان کلیات برنامه پنجم توسعه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است.

یوسف نژاد افزود: این لایحه با 15 رای موافق از 27 رای به تصویب رسیده است.

هم اکنون کمیسیون تلفیق  وارد بررسی مواد لایحه شده است.

کد مطلب 1108069

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