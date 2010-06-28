معترضین به نتایج لیگ دسته اول مدرک بیاورند/ حق هیچ تیمی ضایع نشد

غلامرضا بهروان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق در مورد نشست هماهنگی دیدار پلی‌آف لیگ دسته اول اظهار داشت: در این نشست مسائلی از جمله نحوه برگزاری، امنیت تیم‌ها و تماشاگران، اسکورت تیم‌ها، نور ورزشگاه، رعایت امنیت زمین مطابق با قوانین فیفا، در نظر گرفتن جایگاه ویژه و مناسب برای خبرنگاران، عکاسان و تصویربرداران تلویزیونی مورد تاکید قرار گرفت و تیم‌های میزبان مکلف به رعایت آن شدند.

وی در مورد وضعیت بازیکنان محروم دو تیم داماش‌گیلان و صنعت‌نفت‌آبادان افزود: محرومیت‌های بازیکنان در مرحله گروهی و کارت‌های قرمز و زرد آنها در مرحله پلی‌‎آف هم پابرجاست و حتی نفرات یک اخطاره هم در صورت دریافت کارت زرد در بازی رفت، بازی برگشت را هم از دست خواهند داد.

مسئول برگزاری مسابقات لیگ دسته اول در مورد نحوه نظارت بر این دو دیدار مهم خاطرنشان کرد: برای انجام نظارت صحیح در این دو دیدار گروهی نظارتی به شهرهای آبادان و رشت اعزام می‌شوند که متشکل از ناظر داوری، ناظر انصباطی، ناظر مسابقه و غیره است. خودم هم در این دو مسابقه حضور خواهم داشت و اگر مسئولان ارشد فدراسیون از جمله کفاشیان هم در این بازی حضور داشته باشند، ممنون آنها می شویم.

وی با اشاره به اینکه مسئولان کمیته ضد دوپینگ در هفته‌های پایانی لیگ دسته اول بصورت غیر محسوس و بی سروصدا در بعضی از دیدارها حاضر شده و از بازیکنان تیم‌ها تست می گرفتند، تاکید کرد: صددرصد در این دو بازی هم از بازیکنان تست گرفته می‌شود، به همین دلیل از تیم‌های میزبان خواسته‌ایم اتاق دوپینگ هم برای این دو دیدار در نظر بگیرند.

بهروان با تاکید بر اینکه بالا رفتن سطح مسابقات دسته اول برای فوتبال باشگاهی و ملی ایران مفید است، تصریح کرد: برای برگزاری هرچه بهتر مسابقات دسته اول، رقابت‌های فصل آینده 40 روز زودتر آغاز می‌شود. ضمن اینکه برای برخورد با تعویق دیدارها، هر تیمی که در 3 بازی به هر دلیلی حضور پیدا نکند، از دور رقابت‌ها کنار گذاشته خواهد شد تا خللی در نظم برگزاری مسابقات ایجاد نشود.

وی در مورد بحث استفاده نکردن از دروازه بان خارجی و کاهش تعداد بازیکنان خارجی در دسته اول هم اظهار داشت: رقابت‌های دسته اول محل مناسبی برای رشد دروازه‌بان‌های جوان و معرفی آنها به تیم‌های لیگ برتری و فوتبال کشور است. ما از ابتدا آن را بیان و روی آن تاکید داشتیم تا درنهایت قانون منع استفاده از دروازه‌بان خارجی در دسته اول تصویب شد.

مسئول برگزاری مسابقات لیگ دسته اول در این مورد اضافه کرد: پیش از این تیم‌ها 5 بازیکن خارجی جذب و در هر دیدار تنها از 3 بازیکن خارجی استفاده کنند اما به جای اینکه پول و هزینه فوتبال را به جیب خارجی‌ها بریزیم و از آنها نتوانیم استفاده کنیم، تیم‌ها می‌توانند 3 بازیکن جذب کنند که آن هم مشروط خواهد بود و بیشتر به بازیکنان ایرانی فرصت بازی دهند.

وی در مورد این شروط تاکید کرد: اگر بازیکنان جذب شده آسیایی با آفریقایی باشند حتما باید در تیم‌های ملی امید یا بزرگسالان کشورشان بازی کرده باشند اما برای بازیکنان اروپایی و آمریکای جنوبی بازی در لیگ‌های دسته برتر کشور خود کفایت می‌کند.

بهروان با بیان اینکه در لیگ دسته اول به خاطر بی توجهی و غیر فوتبالی بودن مسئولان تیم‌ها مشکلات بیشتری وجود دارد، در مورد اعتراض برخی از مسئولان تیم‌ها به نحوه برگزاری مسابقات خاطرنشان کرد: امسال به خاطر مشکلاتی که بوجود آمد لیگ طولانی و فرسایشی شد و به همین دلیل از همه عذرخواهی می‌کنم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: من و همه مسئولان برگزاری این مسابقات تلاشمان این است که مسابقات سال آینده با نظم و انضباط بیشتری برگزار شود.

مسئول برگزاری مسابقات لیگ دسته اول در پایان در مورد این شائبه‌ها و صحبت‌ها که نتایج مسابقات لیگ دسته اول در خارج از زمین مسابقه مشخص می شود، تصریح کرد: هرکس چنین ادعاهایی دارد باید برای آن دلیل و مدرک بیاورد اما آنچه به ما مربوط می شود باید بگویم تمام تلاشمان را انجام دادیم تا حق هیچ تیمی تضییع نشود.