مراسم معارفه سرپرست جدید فدراسیون نابینایان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور حمید سجادی، معاون امور ورزشی سازمان تربیت بدنی، صنیعی رئیس دفتر امور مشترک فدراسیون ها و دیگر معاونان، مدیران کل و کارشناسان معاونت امور ورزش سازمان، جمشید صالحی منش دبیر فدراسیون نابینایان، مسئولان انجمن ها و دیگر اعضای فدراسیون نابینایان برگزار شد، محمد اسد مسجدی به عنوان سرپرست جدید فدراسیون نابینایان و کم بینایان معرفی شد.



بعد از این مراسم مسجدی از نزدیک با اعضای این فدراسیون و مسئولان کمیته ها آشنا و به آنها معرفی شد.







