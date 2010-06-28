سالارزهی به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه این فیلم 90 دقیقه‌ای را روح الله صدیقی نوشته که داستانی اجتماعی درباره کلاهبرداری دارد. بازنویسی فیلمنامه ادامه دارد و با تصویب فیلمنامه و فراهم شدن امکانات به زودی پیش‌تولید را شروع می‌کنیم.

وی افزود: مراحل تولید فیلم تلویزیونی "شاه‌کلید" به کارگردانی حسین تبریزی ادامه دارد، تدوین اولیه انجام شده و تدوین نهایی به زودی شروع می‌شود. هنوز صداگذاری و ساخت موسیقی شروع نشده است. این فیلم 45 روز دیگر آماده نمایش می‌شود.

سعید سالارزهی فیلمهای تلویزیونی "شکار"، "بمانی هفتم" و مجموعه "تاکسی شانس" را تهیه کرده است.

