سالارزهی به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه این فیلم 90 دقیقهای را روح الله صدیقی نوشته که داستانی اجتماعی درباره کلاهبرداری دارد. بازنویسی فیلمنامه ادامه دارد و با تصویب فیلمنامه و فراهم شدن امکانات به زودی پیشتولید را شروع میکنیم.
وی افزود: مراحل تولید فیلم تلویزیونی "شاهکلید" به کارگردانی حسین تبریزی ادامه دارد، تدوین اولیه انجام شده و تدوین نهایی به زودی شروع میشود. هنوز صداگذاری و ساخت موسیقی شروع نشده است. این فیلم 45 روز دیگر آماده نمایش میشود.
سعید سالارزهی فیلمهای تلویزیونی "شکار"، "بمانی هفتم" و مجموعه "تاکسی شانس" را تهیه کرده است.
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