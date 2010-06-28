انفجار بمب دست ساز در اراک/ بمب گذاری با هدف اخاذی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، بمب دیگری که در یک بانک کار گذاشته شده بود، نیز توسط نیروهای امنیتی خنثی شد.



بر اساس اطلاعات به دست آمده جوانی اقدام به کارگذاشتن این دو بمب در مدرسه و بانک کرده بود و هدف آن دریافت 25 میلیون تومان پول بوده است.



بمبهای کار گذاشته شده شامل مواد منفجره دست ساز و یک میکروفن برای بلند جلوه دادن صدای آن بوده این جوان با ورود به بانک بمب دوم را در بانک قرار می دهد و طی نوشته ای به رئیس بانک اعلام می کند که اگر به او پول ندهد بمبی را در بانک منفجر می کند که در همین حین صدای انفجار بمب اولی به گوش می رسد. همین امر باعث فریاد زدن رئیس بانک و فرار جوان می‌شود.



اکنون جوانی مذکور که گفته می‌شود کمتر از 30 ساله دارد، متواری است.



اطلاعات فوق اطلاعاتی است که مردم و شاهدان عینی مطرح کرده اند.