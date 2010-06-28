معترف درباره اجرای نمایش "قصههای من و تو و رستم و شاهنامه" به خبرنگار مهر گفت: این اثر نوشته حسن باستانی است و با تلفیقی از بازیگر و عروسک آن را در جشنواره بینالمللی تئاتر عروسکی به صحنه میبرم. این نمایش خلاصهای از شاهنامه فردوسی است و برای گروه سنی 8 تا 12 سال طراحی و تولید شده است.
وی درباره هدف خود از اجرای "قصههای من و تو و رستم و شاهنامه" برای گروه سنی کودک و نوجوان توضیح داد: قصد دارم بچهها را به نوعی با شاهنامه آشنا کنم تا بدانند که متعلقات فرهنگیشان چقدر زیباست و از گرایش هر چه بیشتر به برخی بازیهای رایانهای که جز خشونت چیزی برای یاد دادن ندارد خودداری کنند.
معترف با اشاره به استفاده از شیوههای مختلف عروسکگردانی در این نمایش خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه این است که کلیه عروسکها از وسایل بازیافتی ساخته شده و بچهها با دیدن این عروسکها میتوانند آنها را به راحتی و با کمترین امکانات در منزل بسازند.
وی درباره امکان اجرای عمومی نمایش "قصههای من و تو و رستم و شاهنامه" افزود: بعد از اجرا در جشنواره تئاتر عروسکی به احتمال زیاد این نمایش را مهرماه سال جاری در تالار هنر به صحنه میبریم.
میثم یوسفی، میترا شجاعی و محسن علیمحمدی بازیگران این نمایش هستند و فائزه فیض شیخالاسلامی طراحی و ساخت عروسکهای این اثر نمایشی را انجام داده است.
مریم معترف از اجرای نمایش عروسکی "قصههای من و تو و رستم و شاهنامه" در سیزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک خبر داد.
معترف درباره اجرای نمایش "قصههای من و تو و رستم و شاهنامه" به خبرنگار مهر گفت: این اثر نوشته حسن باستانی است و با تلفیقی از بازیگر و عروسک آن را در جشنواره بینالمللی تئاتر عروسکی به صحنه میبرم. این نمایش خلاصهای از شاهنامه فردوسی است و برای گروه سنی 8 تا 12 سال طراحی و تولید شده است.
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