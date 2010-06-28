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۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۸

تحولات امنیتی همسایگان شرقی/

انفجار در ولایت غزنی افغانستان/ کشته و زخمی شدن 18 نفر در پاکستان

انفجار در ولایت غزنی افغانستان/ کشته و زخمی شدن 18 نفر در پاکستان

انفجار در ولایت غزنی افغانستان و کشته شدن 9 غیرنظامی در این ولایت و کشته و زخمی شدن 18 نفر در شهر حیدرآباد پاکستان از جمله تحولات مهم همسایگان شرقی کشورمان به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی قبل اعلام کرد که امروز دوشنبه در نتیجه انفجار در ولایت غزنی افغانستان 9 غیرنظامی کشته شدند.

تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته است.

این انفجار در حالی صورت می گیرد که "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان از طالبان خواسته تا به روند صلح بپیوندند و عملیات تروریستی خود را پایان دهند.

طرح آشتی با طالبان از مدتها قبل در صدر برنامه های کاری حکومت افغانستان قرار داشته، اما طالبان به عنوان مخالفان مسلح دولت و نیروهای خارجی، هیچ گاه تمایلی به گفتگو با دولت افغانستان از خود نشان نداده اند.

طالبان همواره هرگونه تمایل برای مذاکره با دولت افغانستان را مشروط به خروج نیروهای خارجی از این کشور کرده اند.

همچنین رویترز در گزارشی از انفجار در شهر حیدرآباد پاکستان و کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن دستکم 15 نفر خبر داد.

کد مطلب 1108079

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