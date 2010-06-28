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۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۰۱

شماره 412 ماهنامه "فیلم" منتشر شد

شماره 412 ماهنامه "فیلم" منتشر شد

شماره 412 ماهنامه سینمایی فیلم با نقد فیلم های "کیفر"، "هفت دقیقه تا پاییز"، "ازدواج در وقت اضافه"، "دموکراسی تو روزروشن" و "دختران" منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره در بخش رویدادها فیلم های "جرم"، "همدان"، "آقا یوسف"، "پرتغال خونی"، "دیو دلبر"، "فرش قرمز"، "چشم"، "چه گونه میلیاردر شدم"، "آسمان هشتم" و...معرفی شده اند و در بخش ایستگاه تیر درباره فعالیت اخیر سینماگرانی چون مهناز افشار، رامبد جوان، محمدرضا فروتن و... مطالبی به چاپ رسیده است.
 
در ادامه این شماره یادداشت های به یاد مرحوم محمد رضا اعلامی و آندره آرزومانیان منتشر شده و در بخش گپ نیز گفتگوهای کوتاهی از قاسم جعفری و خاطره اسدی به چاپ رسیده است. یادداشت های درباره جمشید الوندی، سیروس مقدم و مجموعه تلویزیونی "پرانتز باز" از جمله مطالب دیگر شماره 412 است.
 
مطالبی درباره "لهجه و نقش های متکی به آن" به قلم امیر پوریا و فوتبال علیه فوتبال، یادداشتی به بهانه اهدای نخل طلا کن به فیلم تایلندی، گفتگو با اپیچاتپونگ ویراستاکول و خبرهای کوتاهی از سینما جهانی درادامه  این شماره به چاپ رسیده است.
در بخش نمای متوسط فیلم های خارجی چون "زندگی ما"، "شاعری"، "کوچولوها"، "پنج دقیقه بهشت" و... معرفی شده اند. همچنین در ادامه یادداشهای درباره فیلم های رز دنیا همچون "باریا"، "همه حال شان خوب است" و... چاپ شده است.
 
گزارشی از شصت و سومین جشنواره کن، نقد فیلم های "هفت دقیقه تا پاییز"، گفتگو با علیرضا امینی و محسن تنابنده، یادداشت هایی درباره فیلم های "کیفر"، گفتگو با مصطفی زمانی، نقدی بر فیلم "دختران" "دموکراسی تو روز روشن" "ازدواج در وقت اضافه"و گفتگو امیر پوریا با بهرام بهرامیان از دیگر مطالب این شماره است.
 
کد مطلب 1108080

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