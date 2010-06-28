"دسامبر رئیس دانشکده" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای "دسامبر رئیس دانشکده" در دوران استیلای کمونیست بر شرق اروپا جریان دارد و بلو از زاویه دید راوی سوم شخص در این اثر با شخصیتپردازی قویاش همانقدر نقاب ریا را از چهره کمونیسم شرقی برمیدارد که از چهره ظاهرفریب نظام سرمایهداری آمریکا.
در این رمان میخوانیم: کورد بنابر حسی غریزی-که شاید نوعی ضعف بود- همیشه به مسائل خاص توجه میکرد و در هر شرایطی متوجه جزئیات میشد. مثلاً وقتی والریا را با خود به اتول میبرد تا شام بخورند، تصویری دقیق از پیشخدمتی که نوشیدنی میآورد به ذهن میسپرد. اینکه مردی طاس در پس جمجمهاش سه چروک داشت از نظر دور نمیماند و همین طور شکل انگشتان شستش، صورت سالم و قبراقش، فراخی بینیاش، جسم قدرتمند ایتالیاییاش در لباس مخصوص پیشخدمتی.
سال بلو نویسنده امریکایی کاناداییالاصل است که در سال 2005 درگذشت. از جمله جایزههای ادبی معتبری که دریافت کرده است میتوان به جایزه نوبل ادبی در سال 1976 اشاره کرد. به غیر از "دسامبر رئیس دانشکده"، "هدیه هومبولت" و"هرتزوگ" از دیگر آثار مطرح این نویسنده محسوب میشوند.
کتاب "دسامبر رئیس دانشکده" با شمارگان 1650 نسخه در 376 صفحه و به قیمت6500 تومان منتشر شده است.
نظر شما