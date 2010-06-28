یادآوری اهداف توسعه هزاره سوم به سیاستمداران

رهبران دینی راهکارهای توجه دولتها به تغییرات جوی را بررسی کردند

رهبران دینی جهان که از روز دوشنبه 31 خرداد ماه در وینیپگ کانادا پیش از اجلاس گروه هشت و گروه بیست گردهم جمع شده بودند به راهکارهایی تأمل کردند که می‌توانند مورد توجه دولتها برای بهبود وضعیت جوی کره زمین باشند.

شرکت کنندگان در اجلاس رهبران جهان 2010 که روز چهارشنبه دوم تیرماه آخرین روز آن برگزار می‌شود، خواستار افزایش آموزش جوامع دینی شده و عده‌ای دیگر اظهار داشتند که آموزش جوامع به‌قدر کافی صورت گرفته و باید از این پس مداخله رهبران دینی در این امور مدنظر باشد. این درحالی است که تمام شرکت‌کنندگان در اجلاس رهبران ادیان چه مسیحی، یهودی، مسلمان، هندو، شینتو، بودائی و یا بومی بودند توافق کردند که مسئله تغییرات جوی یک مسئله اخلاقی و معنوی است که درحال تبدیل شدن به یک بحران بزرگ است.

پاندیت روپناث شارما از فدراسیون هندو اظهار داشت: باید به مردم یادآوری کنیم که ما تنها موجوداتی هستیم که همه چیز را گرفته و هیچ چیز پس نمی‌دهیم.

چاثلیق آرام اول رهبر معنوی کلیسای ارامنه اظهار داشت انسانها هیچ حقی ندارند که مخلوقات را تصاحب کرده و بر آن مسلط شوند. وی در سخنرانی خود خواستار تدوین الگوی جدید اقتصادی شد که با توانایی‌های بازتولید طبیعت هماهنگی داشته باشد.

فرانسوا پیهات از کنفرانس کلیساهای پاسفیک اسلایدهایی را درباره افزایش سطح دریا نشان داد که عامل مهاجرت اجباری و تأثیر بر زندگی مردم منطقه شده است. وی اظهار داشت که افرادی که در معرض قطعی، سیل از دست دادن محصولات هستند آسیب‌پذیر اقشاری هستند که این رنجها را در نتیجه تغییرات جوی تجربه می‌کنند. ضرورت ارائه دیدگاههای دینی و احترام به تمام مخلوقات در شرایط حاضر بسیار حائز اهمیت است.

مردی تیندال متولی کلیسای متحد در کانادا بر ضرورت صحبت درباره تغییر اقیانوس تأکید کرد و گفت: اقیانوسهای ما اسیدی شده‌اند و ما فکر می‌کنیم که اقیانوسها به سپری برای انتشار دی اکسید کربن تبدیل شده است، اما اقیانوسها به کربنیک اسید تبدیل شده‌اند. باید در این رابطه آگاه‌سازی صورت گیرد، چرا که بیشتر زمین را اقیانوس تشکیل داده است.

یوشونوبو میاکه مدیر ارشد کلیسا کونوکو در اوساکا ژاپن و مدیر انجمن بین‌المللی شینتو گفت: اکنون زمان آن فرارسید است که مردم ملایمتهای زندگی مدرن خود را برای نجات زمین فدا کنند. آئین شینتو دیدگاههای مشابه سنتهای معنوی بومی در رابطه با تأکید بر ارتباط متقابل بشر و مخلوقات روی زمین دارد. همه موجودات در زمین دارای یک نقش ویژه هستند.

لوئیس میشل از انجمن کشیشهای باپتیست کانادا نیز گفت: مردم نباید منابع جایگزین انرژی را به عنوان منابع ثابت درنظر بگیرند . تمرکز آنها باید بر استفاده از انرژی باشد نه سوخت فسیلی.

در این اجلاس بحث درباره فقر شدید هم مطرح شد. جولیو موری اسقف پاناما اظهار داشت که این اجلاس قصد دارد پیامی برای رهبران کشورهای صنعتی گروه هشت و بیست ارسال کند تا آنها ریشه فقر و همچنین توزیع نامتوازن ثروت را خشک کنند.

امام عبدالحاج پاتل از شورای مساجد کانادا اظهار داشت: بی‌خانمانی و فقر در کشورهای ثروتمند نیز نباید فراموش شود.

شرکت‌کنندگان از کشورهای کانادا، هندوستان، آلمان، ژاپن، بریتانیا، امریکا، رواندا، روسیه، پاناما و زامبیا در این اجلاس شرکت کردند.

رهبران ادیان جهان خواستار تحقق اهداف توسعه هزاره سوم شدند

رهبران ادیان مختلف جهان در جریان برگزاری نشست گروه هشت و گروه بیست بیانیه مشترکی صادر کرده و خواستار تحقق اهداف توسعه هزاره سوم سازمان ملل شدند.

حدود 80 نفر از رهبران ارشد ادیان بزرگ چهان چون اسلام، مسیحیت، یهودیت، هندو، بودیسم، شینتو و سیک در جریان برگزاری اجلاسهای گروه هشت و گروه بیست از رهبران سیاسی خواستند اهداف توسعه هزاره سوم سازمان ملل را تحقق بخشند.

آنها اشاره کردند که تحقق این اهداف در ماه سپتامبر آینده دو سوم مهلت خود را طی خواهد کرد. اهداف توسعه هزاره سوم سازمان ملل هشت هدف توسعه اجتماعی و ریشه کن کردن فقر است که دولتهای سراسر جهان متعهد شده‌اند تا سال 2015 آن را تحقق بخشند. ریشه‌کن کردن فقر شدید، گرسنگی، تحقق آموزش در مقطع ابتدایی در سطح جهان، مبارزه با ایدز و بیماریهای دیگر و کاهش مرگ و میر کودکان از جمله این اهداف هستند.

در این بیانیه آمده است: قدرت نظامی و برتری اقتصادی پایه و اساس حضور رهبران در اجلاس گروه هشت و گروه بیست است و صدای 172 عضو دیگر سازمان ملل در این اجلاسها غایب است. در سنتهای دینی ما، تلاش می‌کنیم به صدای ضعفا و آسیب‌پذیرها گوش فرا دهیم و صدای آنها باید در تصیم‌گیری همه ما تأثیرگذار باشد.

رهبران دینی خواستار اقدامات انضمامی برای برطرف کردن نیازهای مبرم آسیب‌پذیرترین اقشار جهان شدند تا رهبران سیاسی به ثبات‌پذیری محیط زیست اولویت داده، در راه صلح گام بردارند و عواملی که مناقشات خشونت آمیز را تغذیه می کنند حذف کنند. رهبران ادیان مختلف سراسر دنیا تأکید کردند که یک میلیارد نفر از مردم جهان هر روز از گرسنگی رنج می برند. به رغم تمایز موجود در ادیان اعتقاد مشترک بر این است که مردم باید با دیگران به نوعی رفتار کنند که خود دوست دارند با آنها رفتار شود.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: رنج هر فرد نگرانی همه ما است. دعاها و نیایشهای ما برای اعطای حکمت و محبت به رهبران سیاسی در این دوران حساس از سوی خداوند است.

اجلاس گروه هشت طی روزهای 25 تا 26 ژوئن (4 و 5 تیر) برگزار شد و اجلاس گروه بیست نیز از 26 ژوئن (5 تیر) آغاز و روز 27 ژوئن (6 تیر) خاتمه یافت

واتیکان حملات پلیس بلژیک علیه شخصیتهای کاتولیک را مورد انتقاد قرار داد

واتیکان انتقادهای خود را از حملات پلیس بلژیک به کشیشان کاتولیک متهم به سوء‌استفاده‌های جنسی شدیدتر کرد.

حملات این هفته منزل و دفتر یک اسقف بازنشسته و قبر دو اسقف را که از دنیا رفته‌اند نشان رفته بودند.

کاردینال تارچیزیو برتونه وزیر امور خارجه واتیکان در حاشیه یک همایش در رم با ابراز تأسف از اینکه در تحقیقات جدید پلیس بلژیک اسقفها 9 ساعت بدون آب و غذا زندانی می‌شوند اظهار داشت: این اقدام بسیار بی‌سابقه بوده است، حتی در دوران رژیمهای کمونیستی نیز چنین اتفاقی علیه شخصیتهای دینی کلیسا رخ نداده است.

واتیکان سفیر بلژیک را برای انعکاس خشم خود از این رویداد احضار کرد. پلیس بلژیک روز پنجشنبه سوم تیرماه به دفتر سابق گودفرید دانیلز اسقف اعظم سابق حمله کرد و اسناد و کامپیوتر شخصی وی را با خود برد. پلیس و دادستانها در رابطه با اینکه آیا دانیلز خود مظنون به سوءاستفاده است یا صرفاً مدارکی را درباره اتهامات فرد دیگری در اختیار دارد، اطلاعاتی ارائه نکردند.

بازرسان همچنین اقدام به نبش قبر دو اسقف اعظم در کلیسای جامع رامبوتس در شمال بروکسل کرده‌اند و احتمالاً به دنبال اسنادی برای متهم کردن آنها بوده‌اند.

مسیحیان سوئد از کلیساهای این کشور دور شده‌اند

آخرین آمار و ارقام منتشر شده در نشریه "کلیسای سوئد" نشان‌دهنده دوری هر چه بیشتر مسیحیان این کشور از کلیساهاست.

نشریه "کلیسا" در سوئد نوشته است: مردم حتی برای انجام مراسم ازدواج و یا آئین غسل تعمید نوزادان نیز به کلیسا نمی‌روند.

تنها در طی 5 سال گذشته میزان انجام مراسم ازدواج در کلیسای سوئد از 53.9 درصد به 40.3 درصد کاهش یافته است. در همین زمان تعداد نوزادانی که آئین غسل تعمید را در کلیسا به جای آورده‌اند، از 68 درصد به 56 درصد سقوط کرده است.



از سوی دیگر اعضای کلیسای سوئد و نیز شرکت‌کنندگان در "مراسم نیایش" در حال کاهش است.



"آندرس وی رید " اسقف اعظم کلیسای سوئد ضمن ابراز نگرانی از این روند گفت: آنچه که مرا بیش از هر چیزی نگران می‌کند عدم موفقیت ما در جلب جوانان است.

استفاده از منابع دولتی برای قانونی کردن اتانازی موجه نیست

پس از آنکه دادستان کل تاسمانی خوساتار توسعه لایجه جدید اتانازی داوطلبانه با استفاده از منابع دولتی شد، رهبران دینی جزیره تاسمانی در استرالیا استفاده از وجوه مالیات‌دهندگان را برای توسعه قانونگذاری اتانازی محکوم کردند.

لارا گیدینگز دادستان کل اظهار داشت که برای پیشبرد این لایحه منابع وزارت دادگستری را در اختیار دارد، این درحالی است که رهبران دینی استفاده از این منابع را غیرموجه توصیف کرده‌اند.

جان هاروور اسقف انگلیکن تاسمانی در رابطه با اظهارات دادستان کل گفت: از اینکه ما ممکن است منابع را در چنین اقداماتی به کار گیریم بسیار شگفت‌زده و ناامید شدم. در تاسمانی موضوعات اجتماعی بسیاری وجود دارند و استفاده از منابعی که از مالیات‌دهندگان به دست آمده برای پیشبرد اتانازی اقدام درستی نیست.

آدرین دویل اسقف اعظم کاتولیکها در این منطقه نیز تأکید کرد: بهتر است این مبالغ صرف هزینه‌های بهتری بشود. موضوعات بسیاری چون: رفاه کلی، حق آموزش و سلامت ذهن در این جامعه وجود دارند که نیازمند بودجه بیشتر هستند.

راث فورست از نمایندگان مستقل مجلس لردان تاسمانی گفت: بهتر است منابع وزارت دادگستری صرف موضوعات بهتری چون کمک به قانون‌گذاری شود، چرا که اگر یک نماینده مستقل بخواهد طرحی در مجلس ارائه کند باید از منابع شخصی خود استفاده کند.

اوتانازی در زبان لاتین به معنی "مرگ خوب" است. اتانازی در اصطلاح، شرایطی است که در آن، بیمار بنا به درخواست خود به صورت طبیعی و آرام بمیرد. این شرایط معمولاً در بیماریهای سخت یا دردناک یا درمانهای طولانی مدت و ناامید کننده پدید می‌آید. در فارسی به آن "مرگ آسان"، "قتل ترحمی" یا "به مرگی" نیز گفته شده‌است. توقف روند درمان یک بیمار، قطع سرم و تغذیه وریدی، قطع اکسیژن، جلوگیری از دیالیز و جداکردن فرد از دستگاه‌های حمایتی ارگان‌های حیاتی، همچنین دادن داروهای مسکن با دوز بالا، که موجب کاهش هوشیاری و تسریع مرگ می‌شوند، از روش‌های اتانازی به حساب می‌آیند.

دالایی‌لاما بر توسعه رابطه علم و دین در ژاپن تأکید کرد

دالایی‌لاما رهبر معنوی بودائیان تبت که به ژاپن سفر کرده در گفتگویی غیررسمی با حدود 200 راهب بودایی بر اهمیت ترکیب سنت باستانی بودیسم و علم به منظور ارتقای رابطه علم و دین و تربیت دانشمندان بودایی تأکید کرد.

چهاردهمین دالایی‌لامای تبت اظهار داشت: بودائیان و شخصیتهای دینی بودایی باید با دانشمندان وارد بحث شوند تا به زمینه‌های مشترک میان علم و دین پی ببرند. در سالهای اخیر گفتگوهای سکولار میان بودائیان تبت و دانشمندان غربی درباره نقش مراقبه در افزایش تعادل میان ذهن و جسم توجه جهانی را به خود جلب کرده است. تحقیقات نشان می‌دهند که ذهن آرام اضطراب و فشار خون را کاهش می‌دهد.

دالایی‌لاما به نقل از یک تحقیق علمی دیگر گفت: زمانی که فردی خشمگین می‌شود همه چیز در نظر وی منفی جلوه می‌کند اما 90 درصد این منفی بودن تجسم ذهنی وی است که صرفاً توهم و غیرواقعی به نظر می‌رسد. درحالی که علوم مدرن سهم بی‌سابقه‌ای در توسعه مادی دارند علم دینی نیز می‌تواند از راههایی چون مراقبه و مهربانی به پیشرفتهای قابل توجهی برسد.

رهبر معنوی بودائیان تبت در جمع راهبان بودایی اظهار داشت: مراقبه روش سالمی برای توسعه ذهن آرام است. برای رسیدن به ذهنی آرام استفاده از دارو ضرورتی ندارد.

اخیراً در ایالات متحده دانشگاههای استنفورد و ویسکوزین برنامه‌هایی را برای توسعه زندگی آرام تشکیل داده‌اند. راهبان تبتی در هندوستان نیز درحال مطالعه علوم مدرن همراه با برنامه دینی بودائی خود هستند، اما ژاپن به علت پیشینه سنت نالاندا بودیسم بر منطق و تحقیق برای رسیدن به حقیقت مطلق تأکید کرده است.

براساس اظهارات یوکای شیموزو از مقامات معبد زنکوجی تعامل اندیشه میان دالایی‌لاما و راهبران بودایی ژاپنی فرصتی حائز اهمیتی تلقی می‌شود، چرا که تعداد راهبان ژاپنی که چنین جلساتی تشکیل دهند چندان قابل توجه نیست.

این رهبر بودایی آخرین با نوامبر سال 2009 به ژاپن سفر کرده بود. این سفر وی که از روز 30 خرداد ماه به مدت 11 روز در ژاپن آغاز شده با ایراد سخنرانیهای مختلف ادامه می یابد. دالایی‌لاما چهاردهمین رهبر معنوی بودائیان تبت است که در سال 1959 به دنبال یک قیام ناموفق و پس از گذشت 9 سال از اشغال تبت توسط نیروهای کمونیست چین به هندوستان متواری شد و از آن زمان در دارمسالا هندوستان مستقر است.