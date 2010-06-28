به گزارش خبرنگار مهر، نمعت الله ترکی در حاشیه همایش تشریح الزامات مدیریت خدمات کشوری در سال 89 که روز دوشنبه با حضور معاون مدیریت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور برگزار شد در جمع خبرنگاران افزود: طبق آماری که از طریق سایت معاون توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور به دست آمده است در فاز اول 15 هزار نفر از طریق این سایت تقاضای انتقال به دیگر استانهای کشور را داده اند.

وی افزود: این افراد به دو گروه ملی و استانی تقسیم شده اند که در گروه ملی شامل نیروهای وزارتخانه ها و دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه های کشور است.

ترکی با بیان اینکه گروه استانی نیز مربوط به کارمندان دستگاه های اجرایی استان تهران است، افزود: از این 15 هزار نفر متقاضی انتقال 7 هزار نفر کارمندان دستگاه های اجرایی استان تهران هستند.

وی اظهار داشت: مسئولیت انتقال این 7 هزار نفر با استانداری تهران است که با تشکیل کارگروه نقل و انتقال مراحل انتقال آنان را پیگیری می کنیم.

معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی استانداری تهران با اشاره به اینکه استانداری تهران در یک اقدام آزمایشی 365 کارمند متقاضی انتقال را ابتدای خرداد ماه به استانهای متفاوت منتقل کرده است ، افزود: در فاز دوم یک هزار و 18 نفر از کارمندان استان تهران تا پایان تیر ماه به شهرها و استانهای مورد تقاضای خودشان منتقل می شوند.

ترکی با اشاره به اولویت هایی که برای انتقال کارمندان وجود دارد ، بیشترین تقاضای انتقال را مربوط به استان مازندران اعلام کرد و افزود: کسانی که ثبت نامشان زودتر بوده و توانسته اند با دستگاه های مقصد همکاری بهتری داشته باشند سریعتر منتقل می شوند.

وی همچنین گفت: استانداری در نظر دارد آماری را برای رئیس جمهور تهیه کند که بر اساس آن مشخص شود کدام دستگاه ها و ارگان های کشور در دیگر استانها در زمینه سریعتر اجرایی شدن این طرح با ما همکاری می کنند و کدام دستگاه ها همکاری های لازم را ندارند.

ترکی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا نیروهای منتقل شده می توانند در صورت عدم تمایل به ماندن در شهرستان و استان مقصد به تهران بازگردند، افزود: امکان برگشت برای کارمندان وجود ندارد چرا که طرح انتقال اجباری نیست و بر مبنای تشویق و تسهیلات است اما در صورتی که دستگاه های اجرایی در استان مقصد وظایف خود را انجام ندهند و نیرو در زمینه تعهداتی که ما برای انتقال به آنها داده ایم دچار مشکل شود از جمله در وام، مسکن، حقوق و مزایا می تواند برگردد.

وی با اشاره به اینکه ما تمام تلاش خود را برای رفع نقاط ضعف در طرح انتقال انجام داده ایم افزود: تا کنون همه دستگاه های اجرایی و نهادهایی که قرار است تعهدات دولت نسبت به این عوامل اجرایی را ارائه کنند با ما همکاری کرده اند و از آن 365 کارمند منتقل شده به صورت آزمایشی تا کنون هیچ شکایتی مبنی بر عدم اجرای تعهدات دولت وجود نداشته است.