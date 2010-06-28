حبابهای ویرانگر سرطان را درمان می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندسان و متخصصان دانشگاه لید در حال تکمیل شیوه ای جدید هستند در آن حبابهای گازی میکروسکوپی ذرات داروهای شیمی درمانی را به داخل تومورها حمل می کنند، جایی که داروها سلولهای سرطانی را نشانه گرفته و نابود می کنند.

هر یک از این حبابهای ریز که ابعاد آنها کمتر از یک دهم قطر موی انسان است می توانند به صورت خاص بر روی یک سلول سرطانی تمرکز کنند و به همین دلیل حبابها در اطراف تومور انباشده شده و آن را در بر می گیرند. سپس یک پالس از ماورا صوت منجر به ایجاد لرزش گازهای درون حباب خواهد شد تا زمانی که حبابها منفجر شوند و امواج لرزشی را درون سلولها ایجاد کرده و در عین حال حفره ای کوچک برای آزاد سازی دارو درون سلول به وجود آورند.

محققان بر این باورند شیوه آنها می تواند میزان تاثیر گذاری شیمی درمانی را به واسطه هدف گیری مستقیم سلولهای سرطانی افزایش داده و در عین حال از میزان تاثیرات جانبی منفی این درمان بر روی سلولهای سالم بدن انسان بکاهند.

"استفان ایوانز" رهبر تیم محققان در این پروژه امیدوار است طی سه سال آینده و قبل از آغاز آزمایشهای کلینیکی بر روی انسانها، شرایط مناسب برای آغاز دوره آزمایش این شیوه درمانی بر روی حیوانات به وجود آید. به گفته وی هدف گرفتن حبابها به سوی سلولهای سرطانی به معنی انتقال متمرکز تر دارو نسبت به شیمی درمانی به تومورهای سرطانی است .

تا کنون پزشکان از ریزحبابها در ثبت تصاویری شفاف در اسکن ماورا صوت استفاده می کردند اما "اوانز" به همراه همکارانش شیوه ای جدید را برای استفاده از فرکانسهای ویژه ای از انرژی ماورا صوت به منظور مرتعش کردن و متلاشی کردن این حبابها درون سلولهای سرطانی یافته اند. به این شکل حبابها کپسولهای بسیار ریزی از دارو را در پوسته خارجی خود به سوی تومورها حمل کرده و به منظور اطمینان از جذب شدن حبابها توسط سلولهای سرطانی مقادیر کوچکی پادتن نیز در پوسته خارجی حباب قرار می گیرد.

بر اساس گزارش تلگراف، انفجار حبابها حفره ای کوچک در میان سلولها به وجود آورده و نفوذ داروهای ضد سرطان به داخل آن را راحت تر می کند. دانشمندان امیدوارند با تغییر دادن نوع داروهای شیمی درمانی بتوانند انواع سرطانها را به استفاده از این شیوه درمان کنند.