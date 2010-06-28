در گفتگوی مهر با کدخدایی: مصوبه اخیر مجلس به شورای نگهبان نرسیده است/ بررسی در اسرع وقت

عباسعلی کدخدایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مصوبه اخیر مجلس درباره دانشگاههای غیر دولتی هنوز به شورای نگهبان نرسیده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به اینکه شورای نگهبان ظرف چه مدت نظر خود نسبت به مصوبه اخیر مجلس درباره دانشگاههای غیر دولتی را اعلام خواهد کرد، گفت: هر زمانی که این مصوبه مجلس به شورای نگهبان برسد سعی می کنیم در اسرع وقت درباره آن اعلام نظر کنیم.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکشنبه 30 تیر ماه در بررسی جزئیات طرح حمایت از تاسیس و تقویت موسسات و مراکز آموزش عالی غیر دولتی و بر اساس ماده واحده این طرح مقرر کردند اساسنامه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی به پیشنهاد هیئت موسس و حسب مورد به تصویب شورای گسترش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای انقلاب فرهنگی صورت خواهد گرفت.

بر اساس تبصره یک این ماده فرآیند اداری تصویب فوق در صورت آماده بودن مدارک نباید به بیش از 3 ماه به طول بینجامد.

بر اساس تبصره دو این ماده، اساسنامه اولیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی که فعالیت خود را با آن آغاز کرده و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است همچنان معتبر بوده و هرگونه تغییر در آن با پیشنهاد هیئت موسس و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت خواهد گرفت. کلیه مصوبات وضع شده مغایر با این تبصره لغو می گردد.

بر اساس تبصره الحاقی به این ماده واحده مقرر شد وقف اموال آموزش عالی و غیر دولتی، غیر انتفاعی و سایر موسسات غیردولتی غیر آموزشی که هیئت موسس یا هیئت امنای آنها حق تصرف مالکانه نسبت به آن را دارند و تا تاریخ تصویب این قانون صیغه وقف آن جاری شده و در آینده جاری شود معتبر است. بر اساس این قانون نوع وقف در این بند از نوع وقف عام است.