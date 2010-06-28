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۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۲

نخستین نشست کمیته داوران فوتبال امروز برگزار می شود

نخستین نشست کمیته داوران فوتبال امروز برگزار می شود

نخستین نشست اعضای جدید کمیته داوران فدراسیون فوتبال به منظور برنامه ریزی و هدفگذاری برای فصل جدید مسابقات امروز دوشنبه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، در این نشست که به ریاست مسعود عنایت رئیس کمیته داوران و با حضوراعضای این کمیته شامل؛ محمد فنایی (نایب رئیس)، حسین نجاتی و رقیه حضرتی (عضو) درمحل فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد اهداف، برنامه ها، شرح وظایف و مسئولیت های اعضا مشخص خواهد شد.

قرار است در این جلسه در خصوص برگزاری کلاس توجیهی و تست آمادگی جسمانی پیش از آغاز فصل داوران لیگ برتر، مدرسین این کلاس و ... هماهنگی لازم انجام خواهد شد. 

در این جلسه درخصوص انتخاب عضو پنجم کمیته داوران نیز بحث و تبادل نظر خواهد شد. 

کد مطلب 1108090

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