نخستین نشست کمیته داوران فوتبال امروز برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، در این نشست که به ریاست مسعود عنایت رئیس کمیته داوران و با حضوراعضای این کمیته شامل؛ محمد فنایی (نایب رئیس)، حسین نجاتی و رقیه حضرتی (عضو) درمحل فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد اهداف، برنامه ها، شرح وظایف و مسئولیت های اعضا مشخص خواهد شد.



قرار است در این جلسه در خصوص برگزاری کلاس توجیهی و تست آمادگی جسمانی پیش از آغاز فصل داوران لیگ برتر، مدرسین این کلاس و ... هماهنگی لازم انجام خواهد شد.



در این جلسه درخصوص انتخاب عضو پنجم کمیته داوران نیز بحث و تبادل نظر خواهد شد.