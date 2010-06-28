سخن گفتن آمریکا از حقوق بشر فضاحت بار است/ G8 ره گم کرده است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به خرم آباد ، علی لاریجانی پیش از ظهر امروز دوشنبه وارد فرودگاه خرم آباد شد و مورد استقبال مقامات محلی استاندار و فرماندار و نماینده ولی فقیه در استان لرستان قرار گرفت.
وی دربدو ورود با ابراز خرسندی از فرصت حضور در خرم آباد اظهار داشت این فرصت مناسبی است تا درباره مسائل اصلی استان با نمایندگان و مدیران استان صحبت هایی شود.
لاریجانی همچنین زمان بررسی برنامه پنجم را فرصت مناسبی برای این مسائل عنوان کرد.
رئیس مجلس در خصوص مسئله گرد و غبار در لرستان که سئوال یکی از خبرنگاران در فرودگاه لرستان بود نیز گفت: این مسئله نسبتا در کشور فراگیر است و فقط استان لرستان را شامل نمی شود بسیاری از استانهای ما درگیر این موضوع هستند.
وی با اشاره به سفر اخیر خود به عراق و گفتگو با نخست وزیر این کشور در خصوص مسئله ورود گرد و غبار به ایران از سوی این کشور تصریح کرد: متعاقب آن رئیس سازمان محیط زیست کشور سفری به عراق داشت و موضوع را پیگیری کرد.
لاریجانی ادامه داد: این موضوعی است که به بیابان های چند کشور مربوط می شود و خشک سالی های مستمر باعث شده که غبارها در حرکت باشند و به کشورهای دیگر وارد شوند، بنابراین این موضوع کاملا منطقه ای است و باید از ظرفیت همه کشورهای منطقه در این باره استفاده شود.
وی با بیان اینکه اصل این موضوع را مجلس شورای اسلامی دنبال کرده است ، گفت: ما با دولت عراق در این خصوص بحث کرده ایم و باید نسبت به آن اهتمام داشته باشیم ، شدت این غبار در حال افزایش است لذا احتیاج به کارهای عملی داریم که باید با کشورهای اردن کویت، بحرین و کشورهای موثر منطقه در این خصوص همکاری کنند و به راه حلی برسیم.
رئیس مجلس گفت : بخشی از عربستان نیز با این موضوع درگیر است مقدار زیادی از کار باید روی بیابان زدایی متمرکز شود و با روش های مختلفی که می شود جلوی حرکت غبار را گرفت.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مجلس شورای اسلامی در بحث های پیش آمده در خصوص دانشگاه آزاد چه اقدامی انجام می دهد گفت: ما چند بار صحبت هایی در مجلس انجام دادیم من هم از نظر مغایرت با قانون اساسی اخطاری که مطرح شد وارد دانستم اما بر اساس آیین نامه اخطار را مجلس باید بپذیرد وقتی مجلس نظرش غیر از این بود شورای نگهبان مرحله آخر است.
لاریجانی گفت: زمانی که شورای نگهبان نظر دهد اگر اصلاحی باشد صورت می گیرد، بنابراین موضوع دانشگاه آزاد موضوع لاینحلی نیست.
رئیس قوه مقننه در خصوص مسئله هسته ای ایران نیز گفت: آن چیزی که مهم است این است که آنها در درون یک طراحی این اقدامات (قطعنامه علیه ایران) را دنبال می کنند نه قطعنامه شان روی صداقت است نه پیشنهاد مذاکره شان.
وی افزود: آنها پروسه ای را دنبال می کنند که قطعنامه صادر کنند و پیشنهاد مذاکره دهند در این مسیر جلوی پای ملت سنگ اندازی کنند ، کاری که امروز آنها در قطعنامه انجام دادند چنین است.
لاریجانی با اشاره به صدور بیانیه کشورهای جی 8 اظهار داشت: این بیانیه نشان می دهد آنها تصور غلطی از موضوع هسته ای ایران دارند تصور می کنند با این قطعنامه می توانند مسیر تصمیم هسته ای ایران را عوض کنند اما فضاحت بار تر این است که آنها راجع به حقوق بشر صحبت می کنند، زمانی که آمریکایی ها این همه در صحنه بین المللی با وجود زندان ابوغریب، زندان گوانتانامو و فضاحت هایی که در افغانستان انجام دادند که در طول تاریخ بشریت برخی از آنها بی نظیر است راجع به حقوق بشر صحبت می کنند فضاحت بار است .
وی گفت: معتقدیم آنها دچار ره گم شدگی شده اند اگر آنها دنبال این هستند که مسئله هسته ای ایران حل شود ، ایران باید در چارچوب آژانس فعالیت کند که رعایت می کند و بازرسان هستند، ولی اگر زیاده خواهی کنند این مسیر مسیر اشتباهی است.
رئیس مجلس ادامه داد: ما درباره این موضوع طرحی در مجلس داریم که فوریتش به تصویب رسید و به زودی در دستور کار مجلس قرار می گیرد.
لاریجانی پس از ورود به خرم آباد با حضور در گلزار شهدای این شهر با قرائت فاتحه ای به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد و با آرمانهای آنان تجدید بیعت کرد.
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