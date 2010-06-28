سخن گفتن آمریکا از حقوق بشر فضاحت بار است/ G8 ره گم کرده است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به خرم آباد ، علی لاریجانی پیش از ظهر امروز دوشنبه وارد فرودگاه خرم آباد شد و ‏مورد استقبال مقامات محلی استاندار و فرماندار و نماینده ولی فقیه در استان لرستان قرار گرفت.‏



وی دربدو ورود با ابراز خرسندی از فرصت حضور در خرم آباد اظهار داشت این فرصت مناسبی است تا درباره مسائل ‏اصلی استان با نمایندگان و مدیران استان صحبت هایی شود.‏



لاریجانی همچنین زمان بررسی برنامه پنجم را فرصت مناسبی برای این مسائل عنوان کرد.‏



رئیس مجلس در خصوص مسئله گرد و غبار در لرستان که سئوال یکی از خبرنگاران در فرودگاه لرستان بود نیز گفت: این مسئله ‏نسبتا در کشور فراگیر است و فقط استان لرستان را شامل نمی شود بسیاری از استانهای ما درگیر این موضوع ‏هستند.‏



وی با اشاره به سفر اخیر خود به عراق و گفتگو با نخست وزیر این کشور در خصوص مسئله ورود گرد و غبار ‏به ایران از سوی این کشور تصریح کرد: متعاقب آن رئیس سازمان محیط زیست کشور سفری به عراق داشت و ‏موضوع را پیگیری کرد.‏



لاریجانی ادامه داد: این موضوعی است که به بیابان های چند کشور مربوط می شود و خشک سالی های مستمر باعث ‏شده که غبارها در حرکت باشند و به کشورهای دیگر وارد شوند، بنابراین این موضوع کاملا منطقه ای است و باید ‏از ظرفیت همه کشورهای منطقه در این باره استفاده شود.‏



وی با بیان اینکه اصل این موضوع را مجلس شورای اسلامی دنبال کرده است ، گفت: ما با دولت عراق در این ‏خصوص بحث کرده ایم و باید نسبت به آن اهتمام داشته باشیم ، شدت این غبار در حال افزایش است لذا احتیاج به کارهای ‏عملی داریم که باید با کشورهای اردن کویت، بحرین و کشورهای موثر منطقه در این خصوص همکاری کنند و به راه حلی برسیم.

رئیس مجلس گفت : بخشی از عربستان نیز با این موضوع درگیر است مقدار زیادی از کار باید روی بیابان ‏زدایی متمرکز شود و با روش های مختلفی که می شود جلوی حرکت غبار را گرفت.‏



وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مجلس شورای اسلامی در بحث های پیش آمده در خصوص دانشگاه آزاد چه ‏اقدامی انجام می دهد گفت: ما چند بار صحبت هایی در مجلس انجام دادیم من هم از نظر مغایرت با قانون ‏اساسی اخطاری که مطرح شد وارد دانستم اما بر اساس آیین نامه اخطار را مجلس باید بپذیرد وقتی مجلس نظرش ‏غیر از این بود شورای نگهبان مرحله آخر است.‏



لاریجانی گفت: زمانی که شورای نگهبان نظر دهد اگر اصلاحی باشد صورت می گیرد، بنابراین موضوع دانشگاه ‏آزاد موضوع لاینحلی نیست.‏



رئیس قوه مقننه در خصوص مسئله هسته ای ایران نیز گفت: آن چیزی که مهم است این است که آنها در درون ‏یک طراحی این اقدامات (قطعنامه علیه ایران) را دنبال می کنند نه قطعنامه شان روی صداقت است نه پیشنهاد ‏مذاکره شان.‏



وی افزود: آنها پروسه ای را دنبال می کنند که قطعنامه صادر کنند و پیشنهاد مذاکره دهند در این مسیر جلوی پای ‏ملت سنگ اندازی کنند ، کاری که امروز آنها در قطعنامه انجام دادند چنین است.‏



لاریجانی با اشاره به صدور بیانیه کشورهای جی 8 اظهار داشت: این بیانیه نشان می دهد آنها تصور غلطی از ‏موضوع هسته ای ایران دارند تصور می کنند با این قطعنامه می توانند مسیر تصمیم هسته ای ایران را عوض ‏کنند اما فضاحت بار تر این است که آنها راجع به حقوق بشر صحبت می کنند، زمانی که آمریکایی ها این همه در ‏صحنه بین المللی با وجود زندان ابوغریب، زندان گوانتانامو و فضاحت هایی که در افغانستان انجام دادند که در ‏طول تاریخ بشریت برخی از آنها بی نظیر است راجع به حقوق بشر صحبت می کنند فضاحت بار است .‏



وی گفت: معتقدیم آنها دچار ره گم شدگی شده اند اگر آنها دنبال این هستند که مسئله هسته ای ایران حل شود ، ‏ایران باید در چارچوب آژانس فعالیت کند که رعایت می کند و بازرسان هستند، ولی اگر زیاده خواهی کنند این ‏مسیر مسیر اشتباهی است.‏



رئیس مجلس ادامه داد: ما درباره این موضوع طرحی در مجلس داریم که فوریتش به تصویب رسید و به زودی در دستور کار ‏مجلس قرار می گیرد.‏



لاریجانی پس از ورود به خرم آباد با حضور در گلزار شهدای این شهر با قرائت فاتحه ای به مقام شامخ شهدا ادای ‏احترام کرد و با آرمانهای آنان تجدید بیعت کرد.‏

