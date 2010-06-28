ضرر روسیه از تحریم ایران/ مواضع اخیر مسکو در قبال تهران تاسف آور است

به گزارش خبرگزاری مهر، "گنادی زوگانف" در این یادداشت با اشاره به مناسبات دیرینه دو کشور در بخش اقتصادی می نویسد: جای تاسف عمیق است که رهبران روسیه تصمیم گرفتند در تصویب قطعنامه علیه ایران شریک شوند. تهران یکی از شرکای دیرینه بازرگانی و اقتصادی مسکو بوده و بدیهی است که قدرتهای غربی مخالف تحکیم پیوند بین دو کشور باشند.

رئیس حزب کمونیست روسیه در ادامه می نویسد: قدرتهای غربی می خواهند روسیه و ایران را به ورطه رویارویی بکشانند و از همین رو تصمیم روسیه درباره حمایت از قطعنامه که بدون شک تحت فشار غرب اتخاذ شد به پیشبرد این سیاست غرب کمک می کند.

زوگانف با اشاره به همکاری ایران با روسیه در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نیز می نویسد: ایران شریک مهم روسیه در مذاکرات تعیین رژیم حقوقی دریای خزر اسیت. ایران برخلاف کشورهای غربی محصولات صنعتی روسیه از جمله هواپیماهای مسافربری را می خرد و بدین وسیله موجب توسعه بخش ماشین سازی روسیه می شود بنابراین حمایت مسکو از تحریم ایران با منافع روسیه مغایرت داشته و می تواند به اخراج روسیه از بازار ایران و کاهش نفوذ روسیه در منطقه خزر و آسیای مرکزی منجر شود.

رئیس حزب کمونیست روسیه در ادامه با بیان اینکه مقامات کرملین بدون مطالعه کافی مفاد قطعنامه با تصویب آن موافقت کرده اند می نویسد: جای تعجب است که کارشناسان روس تازه به "مطالعه عمیق" مفاد قطعنامه ضد ایرانی پرداخته اند. در روسیه کسی نمی تواند به طور دقیق بگوید که منع صادارت شامل حال کدام سلاحها می شود.

وی در ادامه با اشاره به قرارداد روسیه با ایران برای تحویل سامانه اس300 نیز می نویسد: اطلاع از مفاد قطعنامه برای روسیه ضروری بود، زیرا مسکو با تهران قراردادی درباره سامانه دفاع موشکی اس 300 دارد و اگر این معامله به حال تعلیق درآید روسیه مجبور به پرداخت جریمه خواهد بود. تخلف از اجرای قرارداد امضا شده بر اعتبار روسیه در سراسر جهان و از جمله جهان اسلام اثر منفی می گذارد.

زوگانف در ادامه می نویسد: در مجموع روسیه ضرر می کند. اگر دولتهای غربی بخواهند روند مذاکره با ایران را از سر بگیرند مسکو به علت تیرگی روابط با تهران مواضع خود در این زمینه را از دست می دهد و علاوه بر آن مسیرهای جایگزین انتقال نفت و گاز می تواند برای غرب باز شود که در این صورت منافع اقتصادی روسیه به خطر می افتد.

وی در پایان با انتقاد مجدد از اقدام روسیه می نویسد: حزب کمونیست روسیه مواضع رهبران این کشور در مورد همراهی با غرب برای تصویب قطعنامه را قاطعانه محکوم کرده و آن را مغایر با منافع بلندمدت روسیه می داند.

این حزب بر تغییر خط سیاست در قبال ایران و عادی سازی روابط با تهران و تحکیم همکاری های دو جانبه تاکید می کند زیرا این سیاست پاسخگوی منافع روسیه است و از آنجا که روسیه به گسترش طیف متحدان و حفظ صلح و ثبات در آسیای مرکزی و خاورمیانه نیازشدیدی دارد باید به تدوام موضع گیری مستقل ایران نسبت به ایالات متحده و ناتو علاقه مند باشد.