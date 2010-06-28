استقبال از نمایش "ابر" در جشنواره یونیمای هلند

یاسر خاسب درباره اجرای نمایش "ابر" در جشنواره یونیمای هلند به خبرنگار مهر گفت: این نمایش که کار مشترک من با یک هنرمند برزیلی است چهارم تیرماه در بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی یونیمای هلند به صحنه رفت. این جشنواره از 29 خرداد تا 6 تیرماه در شهر دورتریخ هلند برگزار شد و گروه‌های مختلفی از کشورهایی چون ایتالیا، دانمارک، انگلیس، روسیه و برزیل در آن حضور داشتند.



وی ادامه داد: نمایش "ابر" که سال گذشته در فستیوال پرفورمنس هلند در شهر آمستردام اجرا کردیم به صورت مشترک طراحی و کارگردانی شده و اجرای آن در جشنواره یونیمای هلند هم با استقبال خوب تماشاگران و منتقدان تئاتری مواجه شد. بعد از اجرا تماشاگران حاضر در جشنواره با ما درباره مراحل کار و شکل‌گیری آن و تکنیک‌های مورد استفاده در اجرای نمایش صحبت کردند.



خاسب درباره احتمال اجرای نمایش "ابر" در ایران و سایر نقاط جهان گفت: سال گذشته پیشنهاد اجرای نمایش "ابر" را به جشنواره تئاتر فجر دادیم که میسر نشد. شاید امسال هم اجرای این نمایش را به جشنواره تئاتر فجر ارائه بدهم. بعد از اجرای نمایش "ابر" در جشنواره یونیمای هلند از چند کشور برای اجرای نمایش دعوت‌هایی داشتیم و درباره کارهای دیگری نیز که تولید و اجرا کردم صحبت‌هایی شد.