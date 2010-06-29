محمدعلی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باتوجه به ازدیاد جمعیت شهر رشت و کمبود نیروی انسانی سالانه به 50 تا 60 هزار نفر آموزشهای ایمنی و سایر موارد به شهروندان رشتی ارائه می شود که این مسئله اصلا قابل قبول نیست مگر اینکه رسانه های گروهی به ویژه صدا و سیما در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشد.

وی عنوان کرد: سوانح و حوادث غیر مترقبه پیوسته جوامع بشری را تهدید می کنند و پیامدهای دردناک و جبران ناپذیری را به دنبال دارند.

مدیرعامل آتش نشانی رشت افزود: این امر در شهرهای بزرگ به لحاظ توسعه و رشد سریع شهرنشینی و ارتقاء کیفیت زندگی و شغلی مردم نمود عینی تری دارد، بدیهی است که در این ارتباط سازمانها و ارگانهای امدادی بحران مدار از جمله سازمانهای خدمات ایمنی و آتش نشانی از جایگاه خاصی برخوردار هستند.

وی گفت: پدیده شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهرها، استفاده گسترده از شبکه های انرژی و گاز، ساخت ساختمانهای بزرگ و بلند مرتبه سبب تشدید عوامل مخاطره آمیز در ساختمانها و اماکن شده است.

تمام مصالح بکار رفته در سازه های شمال کشور قابل اشتعال است

مدیرعامل آتش نشانی رشت نگرش علمی و آموزشی برای حفظ و صیانت از سرمایه های انسانی و ملی را بسیار حائز اهمیت دانست و یاد آورشد: این سازمان به صورت مشترک با سازمانهای مختلف از جمله نظام مهندسی ساختمان استان در راستای آگاه سازی شهروندان و ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی عمومی اقدام کرده است.

رفیعی همچنین با اعلام اینکه طی 72 ساعت گذشته، آتش نشانان بیش از 21 مورد حریق وحادثه را در شهر رشت پاسخ دادند، گفت: شش باب منزل مسکونی و یک باشگاه ورزشی دراثر اتصالی در سامانه سیم کشی برق در نقاط مختلف شهر رشت دچار آتش سوزی شد که با حضور آتش نشانان در حداقل زمان، آتش سوزیها مهار و اطفاء شدند.

وی عنوان کرد: یک پیرمرد 72 ساله در کابین آسانسور به دلیل نقص فنی در خیابان استاد سرای رشت، محبوس شده بود که نجات وی ازسوی آتش نشانان از دیگر حوادث است.

مدیرعامل آتش نشانی رشت افزود: گیر کردن مردی 45 ساله در لابلای چرخهای عقب یک تریلی از دیگر اتفاقات عجیب سوم تیر در پل جانبازان رشت بود که آتش نشانان وی را خارج و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل کردند.

وی اظهارداشت: انگشتری که در انگشت دست پسری 9 ساله گیر کرده بود از سوی آتش نشانان پس از بریدن توسط دستگاه حلقه بُر بدون هیچگونه آسیبی به وی، خارج شد.

رفیعی گفت: نشت بنزین در اثر پاره شدن شیلنگ بنزین و ریختن آن بر روی اگزوز داغ، یک خودرو را در روبروی درب نیروی دریایی در چهارم خرداد ماه طعمه آتش کرد، که با حضور آتش نشانان خاموش شد.

وی ادامه داد: قراردادن زغال روشن در مجاورت اجسام قابل اشتعال در پارکینگ آپارتمانی دو طبقه موجب دود گرفتگی شدید منازل و خسارتی افزون بر20 میلیون ریال شد که با اطفای آتش ازسوی آتش نشانان به پایان رسید.

این مسئول بیان داشت: تصادف دو خودرو در بلوار چمران و نشت گاز از سیلندر CNG یکی از خودروها، با قطع گاز و انجام تدابیر ایمنی لازم، خوشبختانه بدون حوادث ناگوار دیگر انجام شد.

رفیعی خاطر نشان کرد: به آتش کشیدن سه فقره علفزار در نقاط مختلف شهر که یکی از آنها منجر به سرایت آتش به سربندی منزل مسکونی مجاورشده بود با عملیات به موقع آتش نشانان مهار و اطفاء شد.