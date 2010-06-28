عزیز محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: برنامه پیشنهادی مسابقات لیگ دهم با همفکری یک گروه 5 نفره و در راس آن آقای علی کاظمی تنظیم شده و تلاش کردیم با توجه به زمان آغاز و پایان مسابقات بهترین برنامه ریزی را برای برگزاری مسابقات داشته باشیم.



محمدی اضافه کرد: برنامه پیشنهادی با توجه به محدودیت های زمانی و برنامه مسابقات و اردوهای تیم ملی، بازیهای آسیایی گوانگژو، بازیهای غرب آسیا، مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و مناسبت‌های مذهبی تنظیم شده و با وجود این محدودیت ها تصور نمی کنم برنامه پیشنهادی تغییرخاصی داشته باشد.



رئیس سازمان لیگ برتر درعین حال تصریح کرد: باشگاه ها تا 10 تیرماه فرصت دارند تا نظرات اصلاحی خود را در این زمینه به سازمان لیگ ارائه کنند و قطعا از پیشنهادات باشگاه ها استقبال می‌کنیم.



وی با بیان اینکه باشگاه ها و مربیان لیگ برتر دیگر نباید به سازمان در مورد برنامه ریزی مسابقات خرده بگیرند، تصریح کرد: امیدوارم با این فراخوان در کوران مسابقات باشگاه ها نسبت به برنامه ریزی بازیها معترض نشوند و دلیل ناکامی های شان را به برنامه ریزی مسابقات نسبت ندهند چرا که قبلا از آنها خواسته ایم تا خودشان در برنامه مسابقات مشارکت داشته باشند و اگر نظرات بهتری دارند را ارائه کنند.



محمدی خاطرنشان کرد: امیدوارم باشگاه ها امروز که فرصت تغییر در برنامه پیشنهادی وجود دارد نسبت به ارائه نظرات و پیشنهادات خود اقدام کنند تا پس از نهایی شدن برنامه لیگ با همکاری باشگاه ها بتوانیم فصل موفقی را برگزار کنیم.