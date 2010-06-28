شرایط و ضوابط رشته های دارای شرایط خاص کنکور 89/ انتخاب رشته تا 15 تیر

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، متقاضیان رشته‌های‌ تحصیلی دانشگاه مذاهب اسلامی تهران و سنندج، رشته‌های تحصیلی کارشناسی دانشگاه علوم و معارف قران کریم در دانشکده های علوم قرآنی کشور (وابسته به سازمان اوقاف وامورخیریه ) و دانشگاه صنعتی مالک اشترلازم است شماره مورد و یا موارد را از گروه‌ آزمایشی‌ مربوط استخراج و در سایت سازمان درج کنند در صورتی‌ که متقاضیان هریک ازرشته های فوق الذکر‌ در ردیف‌ معرفی‌شدگان ‌چندبرابرظرفیت قرار گیرند، به‌ هنگام ‌انتخاب ‌رشته‌ لازم‌ است‌ کدرشته‌ یا کدرشته‌های ‌مربوط را از اولویت‌ اول‌ انتخابی‌ تا حداکثر اولویت‌ سی‌ام‌ در هر اولویتی‌ که‌ علاقه‌مند باشند انتخاب‌ کنند و داوطلبانی‌ که‌ حداکثر دو کد رشته‌ (دو مورد) از کد رشته‌های‌ مربوط به‌ گروه‌ آزمایشی ‌خود را انتخاب‌ کرده‌اند، مجاز هستند علاوه‌ بر دو مورد انتخابی‌، شماره موارد مربوط به رشته‌های‌ دانشگاه های فوق را نیز به ‌عنوان‌ مورد سوم‌ انتخاب‌ کنند.

آن ‌دسته ‌از داوطلبانی‌که‌ علاقه‌مندی‌ خود را به ‌هر یک از رشته های تحصیلی دارای شرایط خاص دانشگاه امام حسین (ع) و یا دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری در بند 44 تقاضانامه ثبت نام آزمون سراسری اعلام کرده اند، لازم است در زمان انتخاب رشته، کدرشته های تحصیلی موسسات ذیربط را به ترتیب متقاضیان دانشگاه امام حسین (ع) تا اولویت نهم و قبل از دهم انتخاب و متقاضیان دانشکده علوم قضایی دادگستری کدرشته های تحصیلی آنان را تا اولویت سی‌ام انتخاب کنند.

سازمان سنجش آموزش کشور علاوه بر این، جزئیات شرکت در رشته های دارای شرایط خاص کنکور 89 را در سایت سازمان به نشانی www.sanjesh.org منتشر کرده است.

داوطلبان باید پس از ورود به قسمت انتخاب مورد رشته‌های شرایط خاص آزمون سراسری سال 1389 در سایت سازمان سنجش با استفاده از اطلاعات کارت اعتباری یا کد رهگیری و اطلاعات شناسنامه و یا شماره پرونده و اطلاعات شناسنامه تا 15 تیرماه فرصت دارند نسبت به اعلام علاقمندی و انتخاب مورد و یا موارد رشته‌های دارای شرایط خاص به صورت اینترنتی اقدام کنند.