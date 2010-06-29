به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، طی ماههای گذشته بارها از خطرات بالا امدن آبهای زیر زمینی شهر کرمان گفته شد و در مقابل نه تنها هیچ عکس العمل مناسبی از سوی مسئولان کشور در خصوص افزایش بودجه و اعتبارات شبکه فاضلاب صورت نگرفته است بلکه حتی بودجه فاضلاب کرمان درسال جاری کاهش نیز یافته است.

دریاچه ای از فاضلاب در عمق 5 متری زیر شهر کرمان

دیروز از احتمال خطر آبهای زیرسطحی کرمان سخن گفته می شد و مسئولان محلی استان و رسانه ها در خصوص احتمال بروز خطرات جبران ناپذیر در بحث بناهای تاریخی و اماکن مسکونی و تجاری خبر می دانند اما امروز و با گذشته یک سال شاهد وجود دریاچه ای از فاضلاب در عمق 3 تا 5 متری زیر شهر کرمان هستیم که خسرات جبران ناپذیری به اماکن تاریخی و برخی واحدهای مسکونی وارد کرده است و می تواند خطرات زیست محیطی بی شماری را برای مردم کرمان به همراه داشته باشد.

شایعه آلوده شدن آبهای شرب کرمان و در نهایت تکذیب مکرر آن توسط مسئولان بازار خرید و فروش دستگاههای تصفیه آب خانگی را نیز داغ کرده است.

در سلسله گزارشهای خبری خبرگزاری مهر در گذشته، سخن از احتمال ریزش برخی از بناهای تاریخی همچون مسجد جامع کرمان و مجموعه تاریخی گنجعلی خان سخن می رفت اما امروز شاهدیم بسیاری از بناهای تاریخی همچون حمام باغ له له غرق در آب شده اند.

در گفته های قبلی مردم شهر کرمان خبر از احتمال نم زدگی خانه های مسکونی و واحدهای تجاری بود اما امروز درد دل مردم نم زدگی و ترک خوردگی دیوارهای و سقف منازل مسکونی است.

مسئولان شهر کرمان بارها و بارها در خصوص لزوم افزایش اعتبارات پروژه فاضلاب شهر کرمان گفتند اما در سال جاری نیز اعتبارات این طرح نه تنها افزایش نیافته است بلکه کاهش نیز یافته است.

شایعه آلودگی آب شرب تکذیب شد

دیروز مردم کرمان نگران واحدهای مسکونی خود بودند اما امروز از گوشه و کنار شایعه آلودگی آب شرب و تکذیب مکرر مسئولان را می شنوند.

اما باید به این نکته توجه شود سطح لوله های آب شرب از سطح زمین نزدیک 2.5 متر است و سطح آبهای زیر زمینی در برخی نقاط به سه متر رسیده است آیا در آینده و در صورت ادامه روند افزایش سطح آب نیز مشکلی برای آب شرب ایجاد نخواهد شد؟

تا دیروز مردم کرمان و گردشگران داخلی و خارجی از آب انبارهای شهر کرمان بازدید می کردند اما امروز قفل بزرگی بر درب این آب انبارها زده شده و تا نیمه پلکان این آب انبارها را فاضلاب فراگرفته است.

و همه اینها درحالی رخ می دهد که پروژه فاضلاب شهری کرمان به عنوان تنها راه حل قطعی آبهای زیر سطحی کرمان به دلیل کمبود اعتبار با کندی پیش می رود.

با توجه به هشدار مسدئولان در خصوص وارد شدن دو متر مکعب آب درهر ثانیه به این دریاچه فاضلاب کاملا مشخص است که خطر آبهای زیر سطحی شهر کرمان را تهدید می کند.

بروز زمین لرزه در کرمان فاجعه بار خواهد بود

تک تک مردم کرمان درک کرده اند که خطر در کمین شهر زلزله خیز کرمان است و در صورت بروز زمین لرزه ای نسبتا شدید شاید شاهد فاجعه ای انسانی در چند کیلومتری شهر بم باشیم اما با این تفاوت که جمعیت شهر کرمان بیش از 500 هزار نفر است و بم حدود 70 هزار نفر بود.

کافی است با یک حساب سرانگشتی در نظر بگیریم با بروز یک زمین لرزه پنج ریشتری که در کرمان بی سابقه نیز نیست، خانه های نم زده و بناهای تاریخی خیس خورده شهر کرمان چه وضعیتی پیدا می کنند.

این سلسله گزارشها سندی بر هشدارهای پی در پی به مسئولان کشوری در خصوص لزوم افزایش اعتبارات طرح فاضلاب کرمان است اما در مقابل از دستگاههای مربوط سئوال می شود چرا تاکنون هیچ اقدامی برای رفع نگرانی مردم کرمان صورت نگرفته است.

دستگاههای مربوط تا چه زمانی به سکوت خود ادامه می دهند

حجم آبهای زیر سطحی در کرمان به حدی رسیده است که برخی نسبت به خالی کردن دریاچه فاضلاب شهر کرمان ابراز نگرانی می کنند و احتمال بروز برخی پیامدها را از جمله نشست زمین مطرح می کنند، این در حالی است که قبل از ایجاد این دریاچه بارها به مسئولان هشدار داده شده بود و هنوز هم این سئوال مطرح است که دستگاههای مربوط تا چه زمانی در مقابل این خطر بالقوه که شهر کرمان را تهدید می کند، سکوت خواهند کرد.

از مسئولان سئوال می شود در صورت بروز زمین لرزه و فاجعه ای همچون زلزله بم پاسخ آنها چه خواهد بود؟

با وجود تمام هشدارهای داده شده امروز شاهد هستیم سطح آبهای زیر زمینی در کرمان به حدی افزایش یافته است که به ناچار به پمپاژ آب به مکانهای دیگر می پردازند که بیشتر صرف آبیاری جنگل قائم می شود، اما سئوال مردم کرمان این است آیا این فاضلابها با توجه به شروع فصل تابستان برای سلامت جامعه خطر آفرین نیست.

سطح بودجه فاضلاب کرمان در سال جاری کاهش یافته است!

اما مدیرعامل آب و فاضلاب کرمان در این خصوص می گوید: علیرغم پیگیریهایی که تاکنون صورت گرفته است متاسفانه سطح بودجه فاضلاب شهری کرمان در سال 89 نه تنها افزایش ندارد بلکه کاهش نیز یافته است و به 4.5 میلیارد تومان رسیده است.

محمد تربتی افزود: از هزار و 300 کیلومتر طرح فاضلاب در محدوده مصوب تاکنون قریب به 200 کیلومتر ایجاد و هفت هزار انشعاب نیز نصب شده است.

طرح فاضلاب کرمان 50 سال دیگر تمام می شود

وی افزود: با اعتباری که به صورت قطره چکانی به این پروژه حیاتی تزریق می شود طرح فاضلاب شهر کرمان 50 سال دیگر تکمیل می شود.

تربتی اضافه کرد: آبهای زیر سطحی از مهمترین مشکلات شهر کرمان است که شرکت آب و فاضلاب به تنهایی نمی تواند آن را کنترل کند و به عزم ملی نیاز دارد ضمن اینکه اعتبارات ملی نیز باید به این طرح تزریق شود.

هر ثانیه دو متر مکعب به حجم آبهای زیر سطحی کرمان افزوده می شود

کارشناسان اعلام کرده اند که در هر ثانیه دو متر مکعب آب به دریاچه ای از فاضلاب در زیر شهر کرمان وارد می شود و با یک حساب سر انگشتی هر فرد عاقلی می تواند حدس بزند پس از گذشت چند دهه چه خطراتی شهر کرمان را تهدید می کند شهری که هم اکنون سطح آب در برخی نقاط آن تا سطح زمین تنها سه متر است.

حفر چاههای پمپاژ آب تنها یک درمان کوتاه مدت است

با وجود خطرات فراوان آبهای زیر سطحی حفر چاههای متعدد و پمپاژ آب تا حدودی سطح آب در برخی مناطق از جمله مسجد جامع را کاهش داده است اما این طرحها تنها یک درمان کوتاه مدت هستند و تنها راه اساسی حل مشکل آب زیر سطحی کرمان تکمیل شبکه فاضلاب است کهه اعتبار ملی می طلبد.

ایجاد چرخه ورود آب فاضلاب به زیر سطح شهر و خارج کردن آن به منظور ورود به شبکه فاضلاب و یا آبیاری درختان نه تنها راه حل قطعی نیست بلکه اگر به آنها به عنوان راه حل مشکل فاضلاب کرمان نگریسته شود موجب می شود انرژی و اعتبار در محلی نامناسب هزینه شود.

هر چند این طرحها توانسته اند سطح آب را در برخی مناطق ثابت نگه دارند اما تا کی باید چرخه ورود فاضلاب به زیر شهر کرمان و پمپاژ آن ادامه یابد؟

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امیررضا محمودی