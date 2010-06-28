توتال مرعوب آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی، تنها یک روز پس از امضای تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران از سوی "باراک اوباما" در بخش انرژی شرکت توتال اعلام کرد که از این تحریمها پیروی می کند.

بدین ترتیب شرکت توتال نیز همراه با شل و بریتیش پترولیوم در راستای تبعیت از واشنگتن و برخلاف منافع خود در پی قطع روابط با تهران گام بر می دارد.

این شرکتها به دلیل ترس از مواجه شدن با جریمه از سوی آمریکا از رابطه با تهران سرباز زده اند. شرکت توتال هم اکنون قراردادی با ایران در میدان نفتی "درود" دارد.

مجلس نمایندگان آمریکا روز 3 تیرماه سال جاری لایحه تحریمهای یکجانبه علیه بخش انرژی و اقتصاد ایران را با 408 رای موافق در برابر 8 رای مخالف به تصویب رساند.

پیش از این سنای آمریکا طرح تشدید تحریم علیه ایران را با 99 رای موافق به تصویب رسانده بود. بر این اساس تحریم های خصمانه جدید نه تنها شرکت های ایرانی، بلکه شرکت های خارجی را که رابطه تجاری با ایران دارند، تحت فشار قرار می دهد.

اعمال تحریم های خصمانه بیشتر به منظور تحت فشار گذاشتن ایران به خاطر پیگیری برنامه های هسته ای صلح آمیز این کشور صورت می گیرد.

