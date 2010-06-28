داستان اولین رایانه ای که وارد کیف شد!/ تصویر اولین لپ تاپ تاریخ

به گزارش خبرگزاری مهر، در سالهایی که رایانه های شخصی "آی. بی. ام" بودند و در سالهایی که استیو جابز شرکت " NeXt" را راه انداخت و در سالهایی که مایکروسافت "ویندوز 1.0" خود را عرضه کرد ناگهان توشیبا از سرزمین آفتاب تابان اولین لپ تاپ خود را به دنیا هدیه داد. از آن روزها 25 سال گذشته و به همین علت توشیبا تصمیم گرفته است که یک ربع قرن از عرضه اولین رایانه قابل حمل خود را با سه محصول جدید جشن بگیرد.

روزلا دستینو یکی از مدیران ارشد شرکت توشیبا داستان اولین لپ تاپ را اینگونه شرح داد: "در سال 1985 توشیبا از سوراخی در آب بیرون آمد و یک رایانه شخصی ناسازگار با رایانه های آی. بی. ام را عرضه کرد و به همین علت با بی مهری بازار مواجه شد. به این ترتیب تصمیم گرفت تیمی متشکل از سه نفر را برای ارائه یک پروژه جدید تشکیل دهد که از این گروه یک مفهوم جدید از رایانه های شخصی متولد شد که با محصولات آی. بی. ام سازگار بود، انرژی خود را از باتریهای قابل شارژ تامین می کرد مجهز به درایور فلاپی دیسک 5/3 اینچی بود و 5/4 کیلوگرم وزن داشت."

به این ترتیب اولین رایانه قابل حمل در این خانه ژاپنی متولد شد و T1100 نام گرفت و برای اولین بار در نمایشگاه "سبیت" هانفور آلمان رونمایی شد و شور و اشتیاق اروپاییها را برانگیخت.

تصویر اولین لپ تاپ تاریخ

به گزارش مهر، از آن زمان سرنوشت خواست که این شرکت از تولید رایانه های شخصی عبور کند و به توسعه رایانه های نوری، فوق قابل حمل و بسیار سبک برسد.

در این راستا، اکنون این شرکت ژاپنی برای جشن تولد 25 سالگی این مفهوم جدید از رایانه ها تصمیم گرفت بار دیگر "برند" قدیمی مدلهای Libretto را زنده و سه محصول جدید را ارائه کند.

یکی از این محصولات W100 است که دو صفحه نمایشگر 7 اینچی لمسی دارد که یکی از آنها مجهز به صفحه کلید مجازی است و از نمایشگر دوم برای جستجو در اینترنت استفاده می شود. این محصول با سیستم عامل ویندوز 7 کار می کند و حافظه آن یک دیسک سخت Ssd با گنجایش 62 گیگابایت است. تنها 4 کلید فیزیکی در این دستگاه 800 گرمی قرار دارند. این محصول در دو نسخه معمولی به قیمت 1349 یورو و نسخه مجهز به سیم کارت نسل سوم به قیمت 1499 یورو عرضه می شود.

Libretto W100

محصول دومی که توشیبا در بزرگداشت یک ربع قرن از اختراع اولین لپ تاپ تاریخ معرفی کرده است، AC100 نام دارد. سیستم عامل این دستگاه "آندروئید 2.1" است و شارژ باتری آن 5 روز در حالت آماده به کار و هشت ساعت در حالت استفاده به طول می انجامد. قیمت این محصول 299 یورو است که در نسخه مجهز به سیم کارت نسل سوم به 399 یورو می رسد.

هدیه سوم توشیبا به مناسبت 25 سالگی لپ تاپ، R700 نام دارد. سبکی و باریکی از ویژگیهای بارز این محصول است.

بی شک این روزها هر یک از غولهای "آی. بی. ام"، اپل، مایکروسافت و "اچ. پی" آرزو می کنند که ای کاش آنها به جای توشیبا جشن تولد 25 سالگی اولین لپ تاپ را برگزار می کردند.