بررسی موضوع استرداد منافقین در کمیسیون حقوقی مجلس

حجت الاسلام سید مصطفی طباطبایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سالروز شهادت شهید بهشتی وهفتاد و تن از یاران با وفایش بدست منافقین اظهار داشت: انقلاب ما هزینه های سنگینی را که شامل شهادت فرزندان و نخبگان این سرزمین است برای پیروزی خود پرداخته است.

وی در ادامه با اشاره به تعبیر امام راحل که شهید بهشتی را یک ملت می دانستند، گفت: هم شهید بهشتی و هم هفتادو دو تن از یاران ایشان همگی انسانهایی عالم وفرزانه ای بودند که که اگر هم اکنون زنده بودند می توانستند منشاء خیری برای انقلاب ما باشند وکارهای ارزشمند بسیاری را انجام دهند.

نماینده مردم اردستان که برادر زاده شهید طباطبایی نژاد از اعضای شهید حزب جمهوری اسلامی است در ادامه با تاکید بر لزوم تبین شخصیت شهید بهشتی و یارانشان برای نسل امروز، عنوان کرد: یادآوری و تبین شخصیت شهید بهشتی و دیگر نخبگانی که برای رسیدن انقلاب به قله های افتخار و عزت خون پاکشان را نثار ارزشهای والای الهی و انسانی کردند، از یکسو اهمیت انقلاب اسلامی و از سوی دیگر آگاهی دشمنانمان را از اینکه چه کسانی را باید از سر راه بر می داشتند تا به خیال خودشان به انقلاب ضربه بزنند را نشان می دهد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید براینکه باید فضایی درست کنیم که حامیان تروریستها دست از حمایت گروه های تروریستی بردارند، گفت: همچنین مسئولان دستگاه دیپلماسی باید موضوع استرداد منافقین را بطور جدی پیگیری کنند ضمن اینکه ما هم به سهم خود هفته آینده این موضوع را در کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس پیگیری خواهیم کرد.