  1. استانها
  2. همدان
۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۲۴

2800 هنرجوی همدانی آموزش صنایع‌ دستی فراگرفتند

2800 هنرجوی همدانی آموزش صنایع‌ دستی فراگرفتند

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان گفت: از ابتدای سال تاکنون دو هزار و 800 هنرجو همدانی آموزشهای صنایع دستی را فرا گرفته اند.

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه تعهدات باقی مانده درآموزش صنایع‌دستی در این مدت 140نفر است، گفت: طبق تعهدات سال مالی 88 باید سه هزار نفر در رشته‌های صنایع‌‌دستی و هنرهای سنتی همدان آموزش می‌دیدند.

وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از تعهدات سال مالی جاری اجرایی شده است، اظهار داشت:‌ این تعداد با پایان دوره آموزشی و شرکت در آزمون، کارت شناسایی صنعتگری دریافت کرده‌اند.

بیات با بیان اینکه تعداد باقی مانده در شهرستانهای رزن و ملایر به آموزش در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی و هنرهای سنتی مشغولند، افزود: آموزش این تعداد در هفت کلاس آموزشی صورت می گیرد و در هر کلاس آموزشی 20 هنرجو تحت آموزش رشته‌های مختلف صنایع‌دستی قرار گرفته‌اند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان اضافه کرد:‌ هنرجویان باید تا پایان تیرماه این دوره آموزشی را پشت سر گذاشته و کارت شناسایی صنعتگری دریافت کنند.

اسدالله بیات اظهار داشت: آموزش این گروه از هنرمندان در رشته‌های سراجی سنتی، منبت، گره چینی، مرواربافی، تذهیب، رودوزی سنتی و سفالگری دنبال می‌شود.

کد مطلب 1108119

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها