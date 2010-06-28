به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، بیشترین میزان عمر از دست رفته گروه سنی 15 تا 49 ساله کشور مربوط به بلایا و حوادث غیرمترقبه، بیماریهای قلبی و عروقی و سرطانها بوده است.

مطالعه سیمای مرگ و میر در 23 استان کشور بین گروه سنی 15 تا 49 ساله نشان می‌دهد در محاسبه میزان عمر از دست رفته در 100 هزار نفر از این گروه سنی بلایا و حوادث غیرمترقبه و طبیعی، بیماریهای قلبی و عروقی و سرطانها بیشترین مرگ و میرها را به خود اختصاص داده و در نمودار میزان عمر از دست رفته افراد که به سال سنجیده می‌شوند، در صدر قرار دارند.

بنابراین گزارش بلایا و حوادث غیرمترقبه و طبیعی 1960 سال، بیماریهای قلبی و عروقی 5/749 سال و سرطانها 1/465 سال از عمر افراد 15 تا 49 ساله را در یک جامعه آماری 100 هزار نفره گرفته است.

این گزارش حاکی است میزان عمر از دست رفته افراد در سایر بیماریها به این شرح است: بیماریهای روانی و اختلالات رفتاری 2/158 سال، بیماریهای دستگاه تنفسی 110 سال، بیماریهای دستگاه گوارش 8/84 سال، بیماریهای دستگاه عصبی مرکزی 9/81 سال و بیماریهای عفونی و انگلی 5/68 سال.

در ادامه این گزارش از بیماریهای تغذیه، غدد و متابولیک، خون و دستگاه خونساز، دستگاه ادراری، عوارض حاملگی و زایمان، علل ناشی از بیماریهای جلد و زیرجلد، بیماریهای اسکلتی و عضلانی و ناهنجاریهای مادرزادی و کروموزومی به عنوان بیماریهای دیگری که در کاهش میزان سالهای عمر از دست رفته افراد 15 تا 49 سال تأثیر داشته‌اند، نام برده شده است.