شانس کسب مدال آسیایی داریم/ باید از مربیان مطرح ایروبیک جهان استفاده کنیم

مجید علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: هر چند تیم سه نفره ایران به دلیل حضور موفق در دو تورنمنت بین‌المللی هم اکنون در رنکینگ جهانی عنوان چهارم را در اختیار دارد اما کسب مقام یازدهم جهان در رقابت‌های قهرمانی جهان به دلیل حضور 38 کشور برتر جهان از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی با ابراز رضایت از نتایج ملی پوشان کشورمان در مسابقات جهانی فرانسه، افزود: ایروبیک کاران ایران در این رقابت‌ها موفق شدند بسیاری از کشورهای مطرح دنیا چون ژاپن، کره جنوبی، اسپانیا و برزیل را پشت سر بگذارند.

رئیس کمیته ایروبیک فدراسیون ژیمناستیک خاطرنشان کرد: تیم ایران در فرانسه موفق به ارتقاء نیم نمره‌ای امتیاز خود در رقابت‌های جهانی شده است که پیش از این نمره 350/19 را برای خود ثبت کرده بود و هم اکنون به نمره 850/19 رسیده است.

وی ادامه داد: این امتیاز در شرایطی باعث ایستادن تیم کشورمان در رده یازدهم رقابت‌های جهانی شد که اختلاف امتیاز ما با تیم هشتم که راهی فینال این مسابقات شد تنها 2/0 و با تیم چهارم تنها 8/0 امتیاز بود.

علیپور تصریح کرد: ما می توانستیم در این مسابقات در جایگاه بهتر از این هم باشیم اما با این وجود از نتایج تیم رضایت کامل داریم زیرا ایروبیک کاران ما در شرایطی برابر تیم‌های قدرتمند جهان چنین امتیازی را کسب کردند که از عمر این رشته در ایران تنها سه سال می گذرد. در کنار آن تمامی کشورهای صاحب نام دنیا در FIG نماینده‌ای دارند که از آنها حمایت می کنند اما ما هنوز نماینده‌ای در کمیته ایروبیک جهانی نداریم.

وی با تاکید بر اینکه با این امتیاز تیم ایران در آسیا حرفی برای گفتن دارد، گفت: ایروبیک کاران کشورمان به طور قاطع در بخش سه نفره و حتی شش نفره در آسیا روی سکو بوده و مدال آور هستند.

وی با ابراز رضایت از مربی فرانسوی تیم ملی خاطرنشان کرد: هرچند این مربی به صورت پاره وقت در کنار ملی پوشان حاضر بود اما برای پیشرفت بیشتر باید از حضور مربیان به نام و مطرح جهان حتی به شکل پاره وقت استفاده کنیم.

رقابت‌های قهرمانی ایروبیک جهان 31 اردیبهشت ماه در کشور فرانسه و با حضور 38 کشور برگزار شد که تیم ایران در مجموع در رده یازدهم جهان ایستاد.