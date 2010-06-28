پنج برنامه جدید در سیمای گلستان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سالانه هزار ساعت برنامه تلویزیونی و رادیویی در شبکه سبز گلستان تولید می شود.

"مهرانه " عنوان برنامه ایست با موضوع خانواده که روزهای یکشنبه ساعت 18 و 30 دقیقه به صورت ضبطی پخش و روزهای جمعه ساعت 14 و 30 دقیقه تکرار می شود.



این برنامه از آیتمهای مختلفی از جمله معرفی خانواده های موفق و مباحث کارشناسی تشکیل شده است و تهیه کننده: ناهید یزدی، کارگردان، حمید درباری، تصویربرداران، اسماعیل پور، ابری، نصرتی، مارزلو، صدابرداران، احمدنژاد، یعقوبی، شمشیرساز، نویسندگان، یزدی، کریمی، نوری، مجری، راحیل سادات کریمی و دستیار تهیه ، محمد قربانی، تدوین، مجید مقدم برعهده دارد.

برنامه ورزش 5 که به صورت زنده شبهای جمعه از شبکه سبز پخش می شود به مسائل و مباحث ورزشی استان می پردازد و متشکل از آیتمهایی چون کارشناسان و مسئولان ورزش استان، گزارش ورزشی و... است.



تهیه کننده و کارگردان - احسان ربیعی، تصویربرداران - ایوب ابری، سید احمد حسینی، حسین افخمی،صدابرداران، فرهاد وثوق، محسن پیروان، تدوین، موسی حسام و مجری، رضا شاهزاده قاسمی است.

" سبد طلایی "، برنامه ای است که به پخش زنده مسابقات لیگ برتر بسکتبال با حضور تیم بسکتبال گرگان می پردازد.

این برنامه مسابقاتی که در آن تیم گرگان مهمان است را نیز به صورت ضبطی و در 20 دقیقه پوشش می دهد.



" در شهر" عنوان برنامه ای گزارشی است که به مدت 10 دقیقه، هر شب از سیمای سبز مرکز گلستان پخش می شود. این برنامه سعی می کند علاوه بر پرداختن به مشکلات مردم در حوزه های مختلف شهری، به رویدادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی سطح شهر بپردازد.